Roma. In anteprima “Unplanned”, il film che ha sconvolto l’America

(IlMezzogiorno) ROMA Giovedì 8 luglio, alle ore 20.30, presso il cinema Adriano, avrà luogo l’anteprima di “Unplanned”, il film che racconta la vera storia di Abby Johnson, ex-dipendente della multinazionale dell’aborto, Planned Parenthood. Un film che ha letteralmente sconvolto l’America. Il film narra la storia di Abby Johnson, una ex-dipendente dell’organizzazione di cliniche abortive più potente al mondo, la Planned Parenthood. Da paladina dei diritti delle donne, Abby Johnson viveva il suo lavoro come una sorta di missione. Questa dedizione le permise di fare una rapida carriera, ottenendo la direzione della principale clinica del Texas (Planned Parenthood nel 2008 premiò Abby come “dipendente dell’anno”). Tutto procedeva a gonfie vele quando, a causa di un’improvvisa carenza di personale, Abby si trovò a coadiuvare un medico nella pratica che lei stessa aveva intrapreso e consigliato alle altre donne per diversi anni. Ma quello che vide cambiò la sua vita per sempre, dandole la forza e il coraggio per intraprendere una delle battaglie più importanti di tutti i tempi. L’8 luglio, quindi, sarà possibile partecipare all’anteprima nazionale del film Unplanned totalmente doppiato in italiano, presso il cinema Adriano a Roma.

E’ possibile già acquistare il biglietto online cliccando qui oppure direttamente presso il cinema Adriano (piazza Cavour 22, Roma). (Chi acquista direttamente presso la biglietteria dell’Adriano potrà beneficiare di particolari sconti per le famiglie numerose, i gruppi e gli studenti). Per maggiori informazioni sulla prima proiezione è possibile contattare gli uffici di “Dominus Production/Estpretiosa” allo 0550468068 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00. Molte informazioni sono reperibili anche sul sito ufficiale di Unplanned. Il film uscirà poi nelle sale cinematografiche italiane i giorni 28 e 29 settembre ma non si può perdere l’opportunità di vederlo in anteprima!