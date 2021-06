Casagiove. Venerdì 25 giugno, visite gratuite al Centro Ermes

(Caserta24ore) CASAGIOVE. Cardiologia, OPEN DAY venerdì 25 al CENTRO HERMES. Screening ed ECG gratuiti a cura dei cardiologi Rocereto e Comi. Giornata dedicata alla prevenzione delle malattie cardiologiche domani, venerdì 25 giugno, al centro medico polispecialistico “Hermes” di Casagiove. Nell’ambito del programma di iniziative tese all’approfondimento delle diverse patologie, la direzione sanitaria del centro ha inteso promuovere un open day sulle malattie del cuore. Nel corso della mattinata, verranno effettuate visite ed elettrocardiogrammi gratuiti ai pazienti prenotatisi in questi giorni, a cura dei medici cardiologi Antonietta Rocereto, responsabile del relativo servizio presso il centro polispecialistico, e Luigi Comi. “Nella nostra sede in via Nazionale Appia a Casagiove, domani venerdì 25 terremo un focus sulla prevenzione cardiologica, atteso che un sempre crescente numero di persone soffrono da problemi al cuore. Il centro medico Hermes garantirà uno screening completo ai pazienti che si saranno prenotati, con la nostra cardiologa Rocereto che visiterà gli utenti ed eseguirà gli ECG”, dichiara la direttrice sanitaria, Angela Sibillo.