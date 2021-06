Santa Maria Capua Vetere. Arriva la peste di Spartaco. Evento gratuito.

(Caserta24ore) SANMTA MARIA A VICO Grande successo sabato sera per lo spettacolo “Della Profetessa e di Spartacus” a Santa Maria Capua Vetere. Tutto esaurito all’Anfiteatro Campano per il recital di Gigi di Luca con la

partecipazione straordinaria dell’attrice Pamela Villoresi. L’evento fa parte della manifestazione “La

Città sotto la Città” giunta alla IX edizione. Per la prossima rappresentazione teatrale di venerdì 25 giugno già ci sono tante prenotazioni. “La Peste – I Rifiuti della Politica Italiana”, spettacolo di teatro-inchiesta con la regia e la partecipazione dell’attore Nello Mascia percussioni e musiche dal vivo di Ciccio Merolla, è tratto

dal libro di Tommaso Sodano e Nello Trocchia. Lo spettacolo prende spunto dallo spirito di libertà di Spartacus.

Imperdibili saranno le performance di visual mapping all’Anfiteatro Campano che avranno come tema centrale Spartaco e la battaglia tra gladiatori. Il 26 e il 27 giugno due appuntamenti da segnare in calendario saranno quelli delle rievocazioni storiche a cura della “Pro Loco Spartacus”. Una partita a scacchi con personaggi viventi e una rappresentazione dal titolo “La Terza Guerra Servile: la rivolta di Spartaco”, che rievoca l’ultima battaglia di Spartaco nella guerra servile del 71 a.C. contro Roma. Inoltre il 25, 26 e 27 giugno dalle 17 alle 20 continuano le visite guidate ai principali beni archeologici della città. Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme antiCovid: distanziamento, mascherine e divieto di assembramenti.

Il programma de La Città sotto la Città

25 Giugno ore 21.15 – All’Anfiteatro Campano Nello Mascia in “La Peste – I Rifiuti della Politica Italiana”.

Percussioni e musiche di Ciccio Merolla.Prima dello spettacolo performance di visual mapping all’Anfiteatro Campano

Dalle ore 17.00 alle 20.00: tour con visita guidata ai principali beni archeologici della città

Ore 23 seconda proiezione di visual mapping

26 Giugno ore 19.30 – Anfiteatro Campano – Rievocazione storica della Pro Loco Spartacus dal titolo “La

Terza Guerra Servile: la rivolta di Spartaco” A seguire performance di Visual Mapping

Dalle ore 17.00 alle 20.00: tour con visita guidata ai principali beni archeologici della città

27 Giugno Ore 19.30 – Piazza Matteotti – Scacchiera vivente della Pro Loco Spartacus

Dalle ore 17.00 alle 20.00: tour con visita guidata ai principali beni archeologici della città