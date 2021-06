Roma. Pro Vita sabato 26 giugno a Roma contro la legge Zan

(ilMezzogiorno) ROMA In Senato è stato incardinato il ddl Zan contro l’omotransfobia: una norma che non aggiunge nessuna tutela alle vittime di violenza e discriminazioni già tutelate dal Codice Penale, ma mira a imbavagliare le opinioni e a introdurre la nefasta ideologia gender nelle scuole! Contro questa assurda deriva, e in nome delle libertà di opinione, pensiero, parola, espressione ed educazione, scenderemo in piazza a Roma, nel Centro Vecchio di Casalpalocco, il prossimo sabato 26 giugno alle 12, con una manifestazione che sarà preceduta da un banchetto informativo alle 10. Peraltro, il fronte contro il ddl Zan è molto ampio e variegato, dal momento che oltre a noi hanno espresso la loro contrarietà al testo anche le femministe, i comunisti, i verdi, i liberali e perfino alcuni esponenti dello stesso mondo LGBTQIA. Bisogna rimanere uniti contro la dittatura del pensiero unico!