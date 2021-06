(ilMezzogiorno) “Le Fonti del Clitumno candidate a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua. Si tratta di una piccola frazione situata sulla Via Flaminia nel tratto che collega Foligno a Spoleto. Ci sono sorgenti di quello che fu, nell’antichità, un fiume vigoroso, al punto da essere navigabile e celebrato da innumerevoli poeti. La sua caratteristica principale, che lo ha reso famoso fin dall’antichità, è la purezza delle acque che sgorgano in questa località, dando vita a quel corso d’acqua che il grande storico romano Plinio il Giovane descrisse con versi rimasti nella memoria dell’Umanità: “il vortice, che fa esplodendo, si allarga in un grande letto così puro e cristallino, che potresti contare in fondo le monete (votive), che vi sono gettate, e le pietre lucenti”. La bellezza e la pace di questi luoghi sono legate da millenni a un profondo senso di sacralità: fin dall’epoca preromana, le Fonti del Clitumno erano considerate un luogo sacro, dimora di una divinità della natura che, in epoca imperiale, venne identificata con Giove Clitumno. Ora queste Fonti sono nella candidatura dell’Italia a sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua, sostenuta pienamente dal Governo Draghi”. Lo ha annunciato Endro Martini, geologo, Presidente di Italy Water Forum 2024. Lì c’è un tempietto dedicato a Giove Clitumno.

“L’importanza religiosa delle Fonti del Clitumno è testimoniata ancora oggi da un monumento di enorme valore artistico e storico: è il tempietto dedicato a Giove Clitumno, situato nei pressi delle sorgenti del torrente. Il tempio romano, rovinato nei secoli successivi alla caduta dell’Impero, fu ricostruito in epoca longobarda, riutilizzando in parte i materiali della precedente costruzione – ha continuato Martini – ed è ora parte dei monumenti inclusi dall’Unesco nella Lista del Patrimonio Mondiale. Descritto da Plinio il Giovane e celebrato da Virgilio, le Fonti del Clitumno furono visitate nei secoli successivi da una miriade di artisti, che di questi contorni hanno lasciato un ricordo indelebile nella loro memoria, come Byron e Carducci. Quest’ultima è senza dubbio la celebrazione in versi più famosa: è l’ode “Alle Fonti del Clitumno” contenuta all’interno del “Odi barbariche”. Qualora l’Italia dovesse essere sede del Decimo Forum Mondiale dell’Acqua, le Fonti del Clitumno saranno parte del Forum con altre 14 località sul territorio nazionale. Una rete ben precisa che darà vita a ben 15 Educational Tour. Sarà un Forum innovativo, inclusivo aperto alle posizioni e al dialogo con i rappresentanti del Contro – Forum perché la risorsa acqua non deve dividere ma deve unire. Avremo i rappresentanti di tutte le religioni del Mondo che per la prima volta siederanno intorno ad un tavolo con Capi di Stato, Ministri dell’Ambiente, delegazioni di associazioni, per arrivare alla carta del “Rinascimento dell’Acqua. Per l’Italia, per l’Umanità intera e per il Pianeta sarebbe un evento senza precedenti, un forum di rottura, in ottica di Recovery Fund. Lo stesso Pianeta Terra non può più attendere, lo dice la Nasa, lo dicono tutte le Società Internazionali che si occupano di cambiamenti climatici su basi scientifiche. Abbiamo 10 anni di tempo per salvare il Pianeta, per tutelare le risorse ed il Forum arriverà quasi nella seconda parte di questo decennio