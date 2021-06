Lettera aperta all’onorevole Patriciello. Respingete il Matic Report!

(Arcangelo SANTORO) Onorevole Patriciello, le scrivo con preoccupazione dopo aver appreso i dettagli del Rapporto Matic che sarà discusso nella sessione plenaria del Parlamento europeo il 23 giugno 2021. Il comune amico Domenico LONGO (+R.I.P.) è sempre stato in prima linea contro l’aborto. Anche in nome e per conto suo, mi permetto di chiederle circa quanto in oggetto. Ho aggiunto il mio nome alla lista di più di 300.000 persone che hanno firmato la petizione contro il Rapporto Matic, ma avevo desiderio di scriverle anche personalmente per farle comprendere il motivo per cui persone come me – persone che lei rappresenta al Parlamento europeo, IO, IN PARTICOLARE, risiedo nel suo collegio – si oppongono radicalmente al rapporto:

* Il Matic Report vorrebbe qualificare l’aborto come un “diritto umano”, anche se non esiste un tale diritto, e promuovere l’aborto senza alcuna restrizione.

* Chiede anche l’abolizione (quanto meno pratica) del diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario. L’obiettivo del rapporto Matic è di rendere in concreto impossibile per i sanitari pro-vita di opporsi all’uccisione di un essere umano con l’aborto. Mia figlia OSTETRICA, sarebbe la prima che si verrebe a trovare di fronte ad una grave ingiustizia. Secondo il rapporto, il rifiuto dell’aborto da parte sarebbe “affrontato come rifiuto di cure mediche”.

* Promuove l’aborto e la contraccezione per le ragazze “indipendentemente dall’età” senza il consenso dei genitori. In pratica GLI aspetti peggiori della nostra 194, riportati, applicati e moltiplicati a livello globale.

* Esorta i paesi dell’UE a garantire l’indottrinamento LGTB e Gender dalla scuola primaria senza informare o richiedere il consenso dei genitori.

* Raccomanda i cosiddetti interventi irreversibili di “cambio di sesso” anche per i minori, e predispone che siano pagati dai sistemi sanitari pubblici.

* Interferisce con la giurisdizione esclusiva degli Stati membri sulla definizione e la gestione dei loro sistemi sanitari nazionali o delle loro scelte di politica sanitaria nazionale.

Pertanto, vi chiedo di votare NO al Matic Report che attacca gravemente i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell’UE e viola la sovranità dei singoli paesi .