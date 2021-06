Il santuario si prepara a festeggiare la Madonna della Civita

(IlMezzogiorno) GAETA “Ad un mese esatto dalla festa del 21 luglio 2021, questa mattina è stato ufficializzato il programma religiosa per la celebrazione annuale della Festa della Madonna della Civita, esattamente nel luogo dove oltre 1000 fa, fu rinvenuto il miracoloso quadro e che è il punto di riferimento spirituale per tantissimi devoti della Beata Vergine Maria, venerata sotto questo particolare titolo”. Il santuario di proprietà dell’arcidiocesi di Gaeta, dal 1985 è affidato alla cura pastorale dei Passionisti di Itri-Civita. E’ stato stilato un programma di massima anche in considerazione dell’attuale situazione della pandemia che non è del tutto superata e che richiede attenzione, prudenza e vigilanza non solo nelle chiese e nei santuari, ma anche in altri luoghi, dove facilmente si può abbassare la guardia. Il programma dettagliato è stato anche pubblicato sui social e diffuso attraverso pubblici manifesti al Santuario e in altri luoghi che fanno riferimento diretto con questo tempio mariano che come scrive l’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari “è un luogo dove si può trovare rifugio come del resto è accaduto per molti durante gli eventi della seconda guerra mondiale. Per tutti è un approdo di pace”. L’immagine di Maria che rassicura i devoti che pregano davanti ad essa in due modi: “Ti rassicura –scrive monsignor Vari – con lo sguardo che la tradizione vuole sia proprio quello suo impresso nella memoria e nell’arte dell’evangelista Luca che è un po’ il poeta di Maria. Ti rassicura per il bambino che è già grande e con le braccia aperte sembra imitare la madre nello stesso sguardo e nello stesso gesto che sembra un abbraccio. Ci rassicura continuando a offrirci e a indicarci Gesù”. Ecco in dettaglio il programma: Dal 12 al 20 luglio 2021, si svolgerà la novena in preparazione alla festa, con la celebrazione delle messe alle ore 11 e ore 17, con omelia e preghiera alla Madonna della Civita. Il giorno 20 Luglio 2021, vigilia della festa sono doversi i momenti di preghiera programmati: ore 11: messa del giorno; ore 17, messa prefestiva della solennità; ore 19, messa per la veglia di preghiera; ore 20, veglia mariana di preghiera; ore 21, fiaccolata per il Santuario. Il giorno 21 Luglio 2021, Solennità della Madonna della Civita, Compatrona dell’Arcidiocesi di Gaeta, questi i vari impegni religiosi: Messe del mattino, alle ore 8 – 9 -10 – 11- 12. La concelebrazione delle ore 11, sarà presieduta dall’arcivescovo di Gaeta, monsignor Luigi Vari. Nel pomeriggio, ulteriori celebrazioni di messe alle ore 17 – 18 – 19.

“Dopo un anno di grandi difficoltà – afferma padre Antonio Rungi – anche il Santuario della Civita riprende piano piano la sua vitalità e il suo ruolo nella formazione delle coscienze, nella direzione spirituale, nell’assistenza a quanti ricorrono ai piedi di Maria, chiedendo grazie, lumi e veri e propri miracoli, non solo nell’ordine della salute fisica, ma sempre più nell’ambito dello spirituale.