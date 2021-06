Cimitile (Na) Le Basiliche Paleocristiane di Cimitile nel nuovo video di “Gocce d’Acqua”

(IlMezzogiorno) NOLA (Na) L’installazione artistica “Gocce d’Acqua”, ideata da Giuseppe Ottaiano, è stata protagonista delle riprese effettuate presso lo storico sito dell’Agro-Nolano. Ancora una tappa, l’ottava, per il viaggio itinerante dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua” di Giuseppe Ottaiano, ospitata presso il Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile (NA). Anche per quest’occasione è stata esposta e immortalata in un video una selezione delle oltre 180 sagome di gocce, dipinte da 51 artisti e da oltre 100 allievi di 7 istituti artistici campani, che compongono l’installazione artistica realizzata nell’ambito del progetto “Campania Bellezza del Creato”, voluto dall’ Associazione Culturale Terre di Campania. Il progetto è nato per mettere in luce l’importanza del patrimonio idrico della regione Campania, spesso non adeguatamente valorizzato, pur rappresentando una risorsa inestimabile per il territorio e per i suoi abitanti, senza contare quelli delle regioni limitrofe. Le gocce personalizzate dagli artisti, ognuna con tecniche diverse, diventano dunque il modo attraverso cui esprimere, secondo la propria personale visione, la bellezza e la necessità di salvaguardare l’acqua, elemento indispensabile alla nostra vita e al nostro benessere. In attesa di essere esposta dal vivo e aperta alla visita del pubblico, l’installazione artistica “Gocce d’Acqua” è diventata protagonista di una serie di video, girati in alcune delle location più suggestive della nostra regione e diffusi tramite i principali canali social. Ad ospitare le opere è stato, questa volta, lo storico Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile, uno dei più importanti e ben conservati esempi di architetture del primo periodo cristiano, dedicato a San Felice. L’iniziativa è stata patrocinata dalla società GORI S.p.A., dall’AMCI sezione diocesana di Nola ed è stata realizzata grazie alla collaborazione del Sindaco del Comune di Cimitile Nunzio Provvisiero e dell’Architetto Michele Papa.