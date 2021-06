Santa Maria Capua Vetere. Venerdì 18 Giugno, ore 10, Anfiteatro Romano

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE “Venerdì 18 Giugno alle ore 10 apertura delle Giornate Europee dell’Archeologia all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Alle ore 17, invece, di domani Venerdì 18 Giugno, al Museo dell’Identità di Torre Annunziata, presso Palazzo Criscuolo in Corso Vittorio Emanuele III i reperti archeologici più significativi delle ville oplontine. Si tratta di reperti portati trovati nella Villa di Poppea e nella villa di Crassio. Alle ore 17 la stampa potrà entrare negli ambienti dedicati proprio alla villa di Crassio, azienda commerciale appartenuta a L. Crassius Tertius, della quale sono esposte tre anfore con base a punta, utilizzate per il trasporto di vino, olio e cereali, balsamari per unguenti e profumi e alcuni degli Ori ritrovati accanto agli scheletri delle vittime dell’eruzione del 79 d.C. Si tratta di gioielli di eccellente fattura risalenti al I sec.d.C., per lo più realizzati in oro : bracciali e anelli con gemme preziose incastonate, spesso a forma di serpente, collane corte , in oro o in oro e smeraldi, collane lunghe, del tipo a bandoliera, orecchini a spicchio di sfera o in oro e madreperla. Le tre sale successive consentiranno di ammirare le sculture in marmo provenienti dalla villa di Poppea, per lo più copie romane di originali greci del periodo classico o ellenistico : l’Efebo nudo con mantello, la Vittoria alata, rappresentata nell’atto di scendere in volo, il cratere neoattico, sul cui corpo è raffigurata una danza di guerrieri nudi, il gruppo del Satiro ed Ermafrodito, il Fanciullo che strozza l’oca, due dei quattro centauri rinvenuti, un maschio, che regge un cratere, e una femmina, con cerbiatto catturato sulla spalla. Da notare che i centauri di sesso femminile rappresentano una rarità nel mondo romano dal punto di vista iconografico. La quinta sala espone oggetti relativi all’instrumentum domesticum e lucerne bilicni e monolicni. Domenica 30 Maggio potremo rivivere l’atmosfera dell’antica Oplontis. Poi con la stampa si visiterà la Villa di Poppea. Il tutto alla presenza anche di Mirella Azzurro, Presidente di Archeoclub d’Italia, sede di Torre Annunziata”. Lo ha annunciato Michele Martucci, Coordinatore di Archeoclub d’Italia Campania. In mattinata di Venerdì 18 Giugno, alle ore 10 briefing stampa di apertura delle Giornate Europee dell’Archeologia all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere, alla presenza di Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia. Ore 10 la stampa nell’Anfiteatro più antico! “Nella città del più antico Anfiteatro Romano, secondo per grandezza solo al Colosseo che poteva contenere fino a 60.000 spettatori, praticamente uno stadio di oggi: Santa Maria Capua Vetere. In Campania apertura in grande stile con ben 6 ore di visite e tour all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere, raggiungibile tranquillamente anche da Roma con il treno. Aperture dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. In Campania – ha proseguito Martucci – una grande apertura delle Giornate Europee dell’Archeologia all’Anfiteatro Romano di Santa Maria Capua Vetere. Archeoclub d’Italia accompagnerà la stampa in visita all’Anfiteatro a partire dalle ore 10 ma abbiamo previsto anche una sezione pomeridiana per stampa e cittadini dalle ore 16 alle ore 18. Tutti gli eventi italiani sono su journees-archeologie.fr”.