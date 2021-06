Pozzuoli (Na) Lunedì 21 Giugno musica nel carcere femminile

(ilMezzogiorno) POZZUOLI (Na) Il Garante Campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello ha promosso con l’associazione culturale Ad alta voce, presieduta dal maestro Carlo Morelli, un progetto caratterizzato da diversi incontri di attività musicali e teatrali, svolti nel carcere di Pozzuoli, che terminerà con una manifestazione musicale il giorno Lunedì 21 Giugno alle ore 11:00 nel carcere femminile di Pozzuoli. Per l’evento 9 detenute, preparate dal maestro Carlo Morelli, da Serena Matrullo e Luigi Nappi si esibiranno in brani del repertorio della classica canzone napoletana. L’associazione culturale da anni collabora con il Professore Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della Regione Campania, per portare la Cultura della Bellezza nelle carceri, nella convinzione che le arti possano salvare le persone dall’abbruttimento e dal degrado delle periferie.

Nel 2017 l’associazione ha avuto in comodato d’uso dal Cardinale Crescenzio Sepe la monumentale Chiesa di San Potito, sita in via Salvatore Tommasi 1/7 a Napoli nella speranza di farla ritornare ai fasti di un tempo. Nello stesso anno l’associazione ha ottenuto l’accreditamento dalla Regione Campania per l’erogazione di corsi di formazione che consente alla stessa lo sviluppo professionale dei giovani stimolando la loro crescita cultura personale e professionale.