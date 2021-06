PARMA. I misteri della Camera di San Paolo e della badessa Giovanna

(Paolo MESOLELLA) PARMA, CAPITALE DELLA CULTURA 2021, APRE LA CAMERA CON GLI AFFRESCHI “SCANDALOSI” DEL CORREGGIO

DOVE NUDI E GIOVE CI PORTANO NEL RINASCIMENTO (di Paolo Mesolella) Prima era addiritura vietato entrarvi. Era stata chiusa perché conserva affreschi del Cinquecento, apparentemente poco consoni ad un monastero benedettino femminile: nudi di donne, di amorini e personaggi della classicità come Diana, Vesta, Giunione, Minerva e le tre Grazie. E poi iscrizioni in latino che parlano di Giove e citano Virgilio, Orazio e Pitagora.

E questo sebbene fosse stata dipinta dal un grande pittore, uno dei più importante dell’epoca: Antonio Allegri detto il Correggio. Poi arriva l’anno di Parma Capitale italiana della Cultura 2021 è la camera del Convento di San Paolo viene aperta e svela i suoi misteri. E si scopre che quei dipinti che creavano scandalo in un monastero di monache di clausura benedettine non erano poi così strani e misteriosi, ma che un senso lo avevano eccome. Così viene alla luce il mistero della “Camera di San Paolo” affrescata dal Correggio, uno dei capolavori nascosti del Cinquecento. E anche il mistero della giovanissima badessa Giovanna, che fece raffigurare nella sua cella moncale Diana, la dea della caccia, Giunione,Minerva e le tre Grazie nude, in omaggio alla vita religiosa e virtuosa, affreschi che invece furono considerati scandalosi. La Camera di San Paolo è una stanza speciale del convento ed è stata affrescata dal Correggio su incarico di una giovane donna straordinaria.

Quando la principessa Giovanna da Piacenza diventò badessa del Convento di San Paolo a Parma, nel 1507, infatti, era ancora molto giovane: aveva 26 anni. Ciò nonostante era una monaca di una cultura non comune a quei tempi: conosceva l’arte, la classicità e la nobiltà del tempo. Trasformò così il “suo” convento, dove rimase badessa fino alla morte avvenuta 1524, in un salotto dove incontrava artisti ed intellettuali, Poi chiamò l’Araldi, il più bravo pittore di Parma ed il Correggio, il più grande pittore del tempo, a decorare la sua cella, il suo appartamento privato, con immagini di caccia, miti classici, divinità e iscrizioni latine, che appaiono del tutto profane. La stessa battuta di caccia di Diana, del resto, con i suoi putti, con l’arco e le frecce e la biga guidata dalle cerve, è il retaggio di un rito pagano. La pittura poi, si sofferma suii particolari fisici, e sui corpi nudi di donne, uomini e bambini. Per qualcuno Giovanna da Piacenza “fu più una duchessa che una monaca” perchè trasformò il monastero delle monache benedettine di San Paolo, fondato nell’anno Mille dal vescovo Sigefredo II, in una vera e propria corte rinascimentale dove educava le poche monache che vi enivano ammesse per lignaggio. Nei diciassette anni che fu abbatessa, viveva in un appartamento, formato da un salone e cinque stanze, dove riceveva gli ospiti senza tener conto della clausura. Una delle stanze, fu decorata dall’Araldi, che era il pittore più cnosciuto a Parma. L’altra, quella che costituiva la sua cella, dal Correggio. Fu lei stessa ad organizzare gli spazi nel convento con i chiostri, l’orto, il refettorio e l’oratorio di Santa Caterina,

L’ambiente

L’ambiente si compone di un salone e di una serie di camere, delle quali le più curate sono la Stanza dell’Araldi e la Camera del Correggio. Da una grande sala si accede alla prima camera dell’appartamento riservato; è la stanza affrescata da Araldi. Qui la volta si compone di tre lunette per parte e vi sono raffigirati “Pero che allatta il padre Micone” e la ”Monaca anziana con il liocorno” per ricordare le virtù della carità, della verginità e dell’ubbidienza claustrale, secondo la Regola benedettina. Il tema dell’obbedienza a Dio:, ritorna nelle raffigurazoni bibliche di Abramo e Isacco, Gesù e la Samaritana, Cristo e i mercanti e nella parabola delle nozze di Cana. Nel passaggio dalla sala dell’Araldi alla camera del Correggio si entra nel Rimascimento. Nella camera appaiono sedici ovati con putti in carne che giocano con i cani da caccia di Diana e con gli strumenti venatori della dea. Sembra solo la rappresentazione di una battuta di caccia. Ma non è solo quello: è la rapresentazione di uno stato d’animo. Le lunette, poi, presentano immagini degli “Dei degli antichi” che sostituiscono i temi biblici della stanza dell’Araldi.

Diana – Sulla cappa del camino, è raffigurata Diana, la dea della caccia e della castità, il cui nome è legato a quello della badessa la cui insegna araldica si trova al centro del soffitto. (Joana-Diana),. La Camera di Diana quindi identifica la dea con la badessa Giovanna. Per gli antichi, infatti, l’appellativo “Iana”, acquisiva la “D” iniziale divenendo Diana, e poi Giana, Giovanna. “Diana”, quindi, la divinità che guida il carro effigiata sul camino, rappresenta il punto dal quale parte tutto il ciclo pittorico: Dea della Fortuna, ma anche Diana Lucina, Vesta e Giunone.

Vesta Vesta è la seconda divinità presente nella Camera. Regge la fiaccola come “Diana Lucifera” e come “Minerva”. Vesta simboleggia la vita in castità. Poi ci sono le rappresentazioni di Minerva, Giunione punita, il Dio “Pan che suona nella conchiglia” e le Tre Grazie. Nelle iscrizioni c’è anche la presenza di Giove. Sull’architrave della porta che collega la Camera del Correggio con quella dell’Araldi si legge: “Iovis omnia plena” . Secondo una formula contratta in acronimo, si coniuga il verso virgiliano con il nome della badessa IO [anna] PL [akentia]. E’ il ricordo dell’Egloga III (v. 60), nella quale i pastori fanno a gara ad inneggiare alla natura. Appare evidente come tutto si richiama a sentimenti panteistici.

Ignem Glaudio ne fodia. Altre iscrizioni rimandano ai Fasti di Ovidio (I, 481), ai Carmi di Orazio III, 29,5), a Pitagora con l’iscrizione più nota:“Ignem Gladio ne Fodia”, posta sull’architrave del camino, e che allude al fuoco che le Vestali avevano il compito di tenere eternamente acceso. Un motto, preso a prestito anche da Platone, Porfirio ed altri. Quindi “Ignem gladio ne fodias” vorrebbe significare: “Attento a non fendere il fuoco con la spada”; a non compiere azioni inutili dinnanzi alla divinità confidando sulle tue sole forze umane. Dopo la virtù dell’obbedienza, quindi, viene additata la virtù dell’umiltà e della temperanza. Tutti gli affreschi e le iscrizioni volute dalla badessa Giovanna, quindi, sebbene realistici e neoclassici hanno uno scopo autobiografico sotteso: quello di rappresentare la sua vita di monaca che ha come punto di riferimento le virtù. Nel 1519, grazie ai contatti del cognato, la giovane badessa chiamò il pittore, ancora lui giovanissimo, per affrescare la sua stanza. Il Correggio trovò la volta già suddivisa a spicchi e vi dipinse dei putti mentre giocano. Sulla volta, invece, dipinse dame che combattono con draghi e mostri. Disegnò anche due piedi che camminano sulle acque, simbolo il peccato di superbia di Adamo ed Eva. Poi, sul camino fece dipingere Diana, la dea della caccia. Un’immagine che avrebbe dovuto rappresentare la stessa badessa. Quando però nel 1524, a soli 43 anni, la badessa Giovanna morì, il monastero fu chiuso e gli affreschi del Correggio (realizzati qualche anno prima nel 1519) vennero dimenticati. Secondo Maria Teresa Guerra Medici l’opera fu censurata proprio perché fu ritenuta imbarazzante come ritratto di una religiosa. Il mostastero infatti divenne di nuovo inaccessibile a causa della clausura, che Giovanna aveva osservato poco,

Le iscrizioni Sul camino e sulle porte della stanza, vi sono diverse iscrizioni e motti latini che indicano il pensiero della Badessa. Ad esempio l’iscrizione “Ignem gladio ne fodias (Non stuzzicare il fuoco con la spada) incisa sul camino, oppure la citazione biblica “Transimus per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium” (Siamo passati attraverso il fuoco e l’acqua e ci hai condotti al refrigerio), alludono al cammino spirituale che conduce verso la santità del paradiso: una strada piena di ostacoli e di prove come quella che debbono affrontare le monache per meritare il regno dei cieli. Spiega Barilli: “ Il mito di Diana, suggerito da quel tenue appiglio onomastico, le si addiceva assai bene, in quanto, Diana era la dea che aveva fatto voto di castità, e altrettanto esigeva con fermezza dalle sue ninfe, pur nell’atto di guidarle nell’esercizio di virtù combattive e “maschie” come quelle della caccia. In Diana, insomma, le regole conventuali della separazione dei sessi e della pronuncia dei voti risorgevano in una versione virile e pugnace che certo doveva piacere assai a Giovanna (R. Barilli, “Maniera moderna e manierismo”, Feltrinelli,2004). La figura di Diana quindi è il riferimento principale: essa è la dea della luce, della verginità, ed è conduttrice di vergini (le ninfe). L’analogia con la badessa (che ha nello stemma tre falci di luna che contraddistinguono la sorella di Apollo, è evidente. La badessa -Diana guida le sue monache e indica loro i sentieri della perfezione e viaggia nel cielo. La dea Diana, dea della caccia e della luna, è su un cocchio trainato da cervi ed è armata di arco e frecce. Il nome della dea della caccia e della Castità esalta nel committente la virtù della virginità. A lei guardano i putti che si affacciano negli ovali, preparandosi per la caccia.

Il Convento luogo di studio e di emancipazione femminile

Entrando in convento, le giovani donne imparavano a leggere, scrivere e potevano studiare, possibilità che erano loro precluse nel mondo laico. Una conferma indiretta delle opportunità offerte dalla vita religiosa in quel periodo ce la dà l’ultimo libro di Maria Teresa Guerra Medici, storica del diritto ed esperta della condizione giuridica femminile, che ne Il Soffitto dipinto (Enciclopedia delle donne, Milano 2020) ripercorre la storia della badessa del monastero di San Paolo a Parma.

Il Correggio

Antonio Allegri, detto il Correggio, è nato a Correggio nel 1489 e vi è morto il 5 marzo 1534. E’ stato un uno dei più grandi pittori del Cinquecento e le sue opere sono a Parma ma anche in molte città europee. Tra le sue opere più note sono da ricordare: “Io e Giove”, al museo Kunsthistorisches di Vienna, “Ritratto di dama”, all’ Ermitage di San Pietroburgo, “l’Adorazione dei pastori “ e la Madonna di San Giorgio a Dresda, le “Allegorie della Virtù” al Museo del Louvre a Parigi, “il Ratto di Ganimede” al museo di Vienna, l’Educazione di Cupido alla Galleria Nazionale di Londra. E’ stato il pittore delle emozioni e ci sorprendono i volti e i corpi nudi dei suoi bambini, delle sue donne, delle sue divinità, delle sue Madonne (Madonna di S. Girolamo). Nel 1514 a Correggio, realizzò la Madonna di San Francesco per la chiesa di San Francesco.Poi eseguì una Natività ed una’Adorazione dei Magi, oggi esposte a Milano nella pinacoteca di Brera. A Parma, a partire dal 1520, realizzò il “Ritratto di dama” che oggi si trova all’Ermitage di San Pietroburgo. Seguìrono gli affrrschi della Camera della Badessa Giovanna nel Monastero di S. Paolo e la decorazione della chiesa di San Giovanni evangelista con l’affresco della “Visione di San Giovanni” sulla cupola. Poi esegui tre tele “Compianto sul Cristo morto”, l’Incoronazione della Vergine” e il Martirio dei quattro Santi”, oggi esposte alla Galleria Nazionale di Parma insieme alla Madonna di san Girolamo. Nel 1524 iniziò a decorare la Cattedrale di Parma dove, sotto la cupola dipinse l’Assunzione della Vergine. Morì a Correggio, il 24 settembre 1526, dopo una malattia e fu sepolto nella chiesa di S.Francesco. Prima di morire, terminò “Gli Amori di Giove” su incarico di Francesco II Gonzaga che li voleva donare a Carlo V e che per Bernard Berenson sono i suoi capolavori

La Cupola di San Giovanni

A Parma il Correggio ha lavorato anche nella chiesa benedetina di San Giovanni Evangelista. Tra il 1520 ed il 1525 realizza il celebre San Giovanni Evangelista sulla cupola centrale. Dal presbiterio, ai celebranti San Giovanni appare nell’atto di cntemplare il Cristo Risorto mentre si allontana dagli apostoli: dodici maschi nudi, bellissimi e maestosi, adagiati sulle nuvole.

Il Paradiso della Cattedrale

Sempre a Parma, nella cattedrale, il Correggio ha dipinto il Paradiso. Un Paradiso abitato da angeli e santi, ma anche da divinità, efebi e musicanti che circondano la Madonna mentre sale in cielo verso il figlio. Anche questo “Paradiso” è apparso scandaloso “per quell’agitarsi incessante di gambe, glutei, braccia, quasi fossero adolescenti che cerchino di tenersi a galla nel vuoto della navata”. La chiesa si trasforma in un sepolcro da dove avviene l’Assunzione della Madonna al cielo. Si legge in un invito per la mostra sul Correggio a Parma del 29 settembre 2008:”Questo Paradiso audacemente affollato di corpi più che di anime, di corpi giovani e seducenti, in alcuni casi nudi (Eva, gli angeli musicanti e altri), attrae e inghiotte lo spettatore estatico. Ma nello stesso tempo risulta così lontano dall’idea consueta di un Paradiso teologicamente immobile, serenamente indifferente alle passioni e ai moti, delle membra e del cuore, da ndurre scandalo”.

Gli amori di Giove

Il Correggio, intorno al 1530, iniziò la serie di quattro tele con tema gli Amori di Giove intorno al 1530 su commissione di Federico Gonzaga duca di Mantova. Anche qui ritorna la pittura erotico-mitologica. E gli Dei e i personaggi mitologici diventano più umani. Giove, per unirsi con diverse fanciulle e per sfuggire alla vista di Giunone, assume diverse forme. In Danae assume come forma una pioggia d’oro, nelle altre tele le sembianze di un cigno con Leda, di un’aquila con il giovane Garmede e di una nuvola con la ninfa Io.