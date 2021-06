Teano. Il Preside Mesolella fa gli auguri ai maturandi: Le cicatrici che portate dentro diventino sguardi d’amore per la scuola.

(Caserta24ore) TEANO -SPARANISE. Auguri per l’ esame di Stato. IL Dirigente Scolastico del Foscolo di Teano e Sparanise ha voluto fare gli auguri di un sereno esame di stato ai maturandi, sul sito della scuola. Riportiamo integralmente il testo scritto.” Ricordo gli auguri che fece l’anno scorso Alessandro D’Avenia, sul Corriere, ai maturandi. Li ricordo ancora, anche quest’anno, perché l’esame non è molto cambiato e le circostante sono rimaste tutto sommato le stesse. Insomma la pandemia sta per finire ma ricordiamo ancora a memoria i lunghi mesi trascorsi nella solitudine di una stanza alle prese con la Didattica a Distanza, i compiti a distanza, i corsi di recupero a distanza, i corsi Pcto a distanza, i compagni di classe e i professori a distanza. Vi auguro di trasmettere ai commissari l’entusiasmo per le cose che avete imparato e l’amore per la scuola che state lasciando. Anche quest’anno infatti la maturità del Covid sarà una prova doppiamente impegnativa per voi maturandi che dovete affrontare un “super orale da un’ora” che tiene dentro tutto: i due scritti, i collegamenti con le altre materie, l’alternanza scuola-lavoro, Cittadinanza e Costituzione, il curriculo dello studente… “ Voi studenti, scrisse D’Avenia, vi porterete per sempre dentro le cicatrici di questa prova vissuta nei tempi del Covid. Ma quello che è importante è che voi puntiate non su quello che sapete ma su quello che siete diventati grazie alle cose che avete appreso in questi cinque anni. E poiché anche questo sarà un esame con la mascherina, puntate gli occhi sui commissari perché, se saprete parlare con entusiasmo e passione, se saprete comunicare questa passione ai vostri docenti, allora sarete premiati con un ottimo risultato”. Auguri sinceri.