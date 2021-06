Teano. Agevolazioni fiscali per l’edilizia e Superbonus 110%: interessante lavoro della classe 4^A Geometri

(Caserta24ore) TEANO. E’ stato realuzzato un interessante lavoro della classe $^A Geometra dell’Istituto “Foscolo” di Teano: Agevolazioni fiscali per l’edilizia e Superbonus 110%. Lo studio ha lo scopo di rendere la città più inclusiva, sicura, sostenibile. Soddisfatto il Dirigemnte Scolastico prof. Paolo Mesolella che commenta:”Ringrazio gli alunni ed i docenti per questo interessante lavoro sull’obiettivo 11 dell’Agenda europea:”Agevolazioni fiscali per l’edilizia”. Il lavoro, molto attuale, illustra le numerose opportunità offerte dal Superbonus 110%:l’Eco Bonus, il Sisma bonus, ll bonus Facciate, il bonus Verde, il bonus Mobili. Una serie di agevolazioni fiscali che hanno lo scopo di rendere tutte le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, secondo l’obiettivo 11 dell’Agenda Europea. Anche l’Italia, come tutti gli stati europei, sta cercando di incentivare la trasformazione del nostro vecchio patrimonio immobiliare tramite agevolazioni fiscali per quanti effettuano interventi di riammodernamento del proprio patrimonio edilizio. E questo interesse, mostrato dai nostri studenti dell’indirizzo Geometra verso la città Teano, ci rende particolarmente orgogliosi”.