Sparanise. La “Notte prima degli esami” dei maturandi del Foscolo

(IlMezzogiorno) SPARANISE “Notti di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere”, cantava Venditti. Le notti prima degli esami, secondo Antonello Venditti, sono fatte di “lacrime e preghiere”. Chissà se gli alunni del Foscolo che in questi giorni si apprestano a sostenere la maturità, piangono e pregano? .. Probabilmente non piangono più, come facevano gli studenti un tempo in cui la maturità faceva davvero paura, ma a farli pregare, quest’anno ci hanno pensato don Raffaele di Sparanise. Molti alunni delle classi quinte del “Foscolo” di Sparanise e Teano (e non solo loro) sono stati convocati per questa sera, 15 giugno, alle ore 20 nel Teatro dell’Istituto “Padre Giovanni Semeria” a Sparanise per prepararsi agli esami di maturità. All’evento, voluto dal parroco dal parroco don Liberato Laurenza e dal viceparroco don Raffaele Farina sono stati invitati anche il preside Paolo Mesolella e numerosi docenti che saranno presenti all’incontro. Una giornata particolare che farà storcere il naso a qualche benpensante ma che sta a significare lo zelo e l’attenzione che pone la parrocchia nel seguire i nostri giovani nelle loro fatiche scolastiche fino al fatidico momento dell’esame di Stato. Sono stati invitati tutti i maturandi residenti a Sparanise e nelle vicinanze e non solo, anche quelli che frequentano la sede Foscolo di Teano o frequentano le altre scuole secondarie. Insomma tutti gli studenti in procinto si affrontare le commissioni di esame sono stati invitati a riflettere su come affrontarlo e su come, eventualmente, affidarsi a qualche santo come San Giuseppe da Copertino che è molto amato dagli studenti. Qualche anno fa Padre Antonio Rungi proprio all’esame di stato e ai maturandi ha dedicato un e-book con consigli e preghiere. L’incontro di questa sera con i diplomandi del Foscolo si pone sulla stessa linea: quella di affidarsi ai consigli di chi ha più esperienza a proposito di esami ed affidarsi all’aiuto di un grande santo come san Giuseppe. Ricordo che alla vigilia degli esami di stato, Padre Antonio Rungi, docente di Filosofia e pedagogia, religioso passionista e teologo morale, pubblicò un libretto in cui aveva raccolto una serie di preghiere “per sostenere spiritualmente il cammino culturale dei giovani in questo tempo di esami”. Il religioso precisò che si trattava di “un vero e proprio libretto di preghiere tradizionali o recenti che potevano utilizzare gli studenti cattolici credenti, o qualsiasi altro studente, per avere quel necessario sostegno spirituale in questo tempo di particolare bisogno di sostegno morale. Si sa, spiegava il sacerdote passionista, che l’ansia e la preoccupazione colpisce soprattutto gli studenti più motivati e che si aspettano risultati brillanti, frutto di un percorso serio di studi, pertanto per affrontare la maturità, ci vuole tanta serenità. La preghiera è aiuto da questo punto di vista. E nel libretto aveva inserito preghiere da indirizzare al Signore con il patrocinio di alcuni tra i santi più venerati ed amati quali San Giuseppe, San Pio da Pietrelcina, San Gabriele dell’Addolorata, San Giuseppe Moscati e Sant’Antonio di Padova. Santi come padre Pio e San Giuseppe da Copertino, che nella classifica delle preghiere trovano i primi posti tra gli studenti che pregano in questa circostanza. Al di là dei santi a cui in questi giorni ci si voterà in modo speciale, molti ragazzi e soprattutto ragazze sono particolarmente ansiosi nell’affrontare questi esami di maturità che rimangono una delle prove più sentite della carriera scolastica, perché sono i primi esami in cui una persona matura deve dimostrare di possedere tutta quella cultura che ha acquisito nel corso degli anni di scuola superiore. Una prova che va affrontata con serietà, ma anche con la serenità. “Ad ognuno dei nostri studenti – spiega il preside del Foscolo Paolo Mesolella- auguriamo di sostenere un seremo esame di stato per la soddisfazione propria, della famiglia, degli insegnanti, delle commissioni e per il bene dei nostri paesi che necessitano di professionisti seri e preparati. Avere studenti seri e maturi fa bene alla scuola ma anche alla comunità. Penso ai nostri studenti che hanno studiato cinque anni nei nostri licei e nei nostri istituti tecnici commerciali, turistici e per geometri, e che hanno molto da dimostrare nello svolgimento della professione. Quella della maturità, è una prova importante per lo studente che spesso, anche dopo l’esame, avrà bisogno, purtroppo, di un santo a cui votarsi.