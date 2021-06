Napoli. Carcere Poggioreale: proteste per sovraffollamento detenuti

(IlMezzogiorno) NAPOLI “Faccio miei i rilievi e il grido di protesta del segretario del sindacato di PP Sappe, Donato Capace, il quale, in visita al carcere di Poggiorale questa mattina, ha denunciato una situazione di grave precarietà della struttura e di oggettiva difficoltà per il corpo di polizia penitenziaria. Dall’organico sottodimensionato alla mancanza di abbigliamento adeguato, al sovraffollamento di detenuti: sono tante le problematiche, talvolta grottesche, che attanagliano struttura e operatori di PP. Occorre, senza ulteriori rimandi, richiamare l’attenzione del ministro Cartabia e del Governo per pianificare, ad horas, i necessari interventi. Interesserò della questione direttamente Matteo Salvini, che non ha mai fatto mancare il proprio sostegno alla polizia penitenziaria, corpo strategico a cui la Lega presta grande attenzione, consapevole della preziosità dell’attività che svolge. Non a caso, da ultimo, grazie principalmente alla tenace azione di stimolo esercitata dai parlamentari e ministri della Lega, si sono potuti definire i termini di un concorso per un arruolamento straordinario di agenti di PP”. Dichiarazione di Pina Castiello, deputata campana della Lega e membro della segreteria nazionale della Lega.