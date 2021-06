Napoli Il violinista Federico Guglielmo, star della musica barocca in “Vivaldi & Tartini”

(ilMezzogiorno) NAPOLI Giovedì 17 giugno alle ore 19:30, a Napoli nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, per il quarto dei concerti della Nuova Orchestra Scarlatti, un appuntamento da non perdere: “Vivaldi & Tartini”, un ricco programma che vede accanto alla Nuova Orchestra Scarlatti, in veste di violino solista e direttore, il padovano Federico Guglielmo, definito dalla critica internazionale “La nuova stella nel panorama della musica antica”, violinista dallo stile “Splendido, coinvolgente, vibrante” (Gramophone). Guglielmo proporrà con la Nuova Orchestra Scarlatti grandi pagine concertistiche a confronto di due star del ‘700 italiano: il veneziano Antonio Vivaldi, dall’inesauribile vitalità inventiva, e l’istriano Giuseppe Tartini, geniale precursore del moderno concerto solistico. Federico Guglielmo (Classe 1968) è attualmente considerato uno dei massimi interpreti del repertorio di questo concerto. Ha realizzato, fra le altre cose, la prima registrazione integrale dei Concerti per violino e orchestra di Tartini in 29 CD editi dalla Dynamic. Tra i vari brani in programma ricordiamo due capolavori di Tartini di emozionante fascino melodico, il Concerto in mi minore per violino e archi D 56 e quello in la maggiore D 96, e l’estro virtuosistico ed esotico del Concerto per violino e archi in re maggiore «Grosso Mogul» di Vivaldi. Gli altri appuntamenti di giugno a San Marcellino: Domenica 20 concerto dell’orchestra amatoriale Scarlatti per Tutti. Mercoledì 23 appuntamento con il trio formato dal soprano Naomi Rivieccio, il clarinettista Gaetano Russo e la pianista Laura Cozzolino, in un raffinato programma cameristico, tra Brahms, Schubert e altro ancora.