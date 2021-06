Caserta. Report sulle criticità dei luoghi di pena

(Caserta24ore) CASERTA Lunedì 14 giugno, alle ore 11.00, si svolgerà, nella sala del Consiglio Comunale, in Piazza Vanvitelli 69, la presentazione del Report 2020, su scala provinciale, delle criticità e delle buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale (carceri, misure alternative, R.E.M.S., T.S.O.) realizzato dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva. Ai saluti del Sindaco di Caserta Carlo Marino farà seguito l’intervento del Garante Campano, si alterneranno, quindi, Raffaele Ruberto Prefetto di Caserta, Maria Antonietta Troncone Procuratore della Repubblica, Antonio Fullone Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Gabriella Maria Casella Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Chiaromonte Magistrato di Sorveglianza, Emanuela Belcuore Garante dei detenuti della provincia di Caserta, Mena Minafra Docente di Diritto Penitenziario dell’Università Vanvitelli, Francesco Piccirillo Avvocato, Don Carmine Schiavone Direttore della Caritas Diocesana di Aversa. Il Garante Regionale, Samuele Ciambriello, che con l’incontro di lunedì 14 giugno conclude il ciclo di presentazioni provinciali che, dallo scorso mese di maggio, si sono svolte ad Avellino, Salerno e Benevento dichiara: “Esiste un noi ed un loro. Ascoltare storie, esperienze, disagi, ingiustizie, fa accorciare le distanze, ridurre l’indifferenza verso le persone diversamente libere. Il carcere esiste, non è una discarica sociale. Insieme al tema della giustizia giusta ci riguarda tutti. Pensavamo solo di essere vittime, ci rendiamo conto che spesso siamo complici. La Pandemia ha triplicato i problemi in carcere, nelle Rems, nei Servizi Psichiatrici di diagnosi e cura, con più morti, attese, forme di autolesionismo, non tutela del diritto alla salute, al lavoro, alle relazioni umane: presenteremo lunedì prossimo di dati della provincia di Caserta”.