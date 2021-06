Santa Maria Capua Vetere. Ospedale Melorio. Perché sono ancora chiusi i reparti e il Pronto soccorso?

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Le associazioni e i gruppi politici che si riconoscono nel progetto “ALLEANZA PER LA CITTA’”, guidato da Raffaele Aveta, hanno scritto in questi giorni alla direzione sanitaria dell’ASL Caserta affinché si conosca il cronoprogramma relativo alla riattivazione dei reparti e del pronto soccorso dell’Ospedale Melorio. È ormai noto a tutti che a far data dal 1° giugno 2021 sono stati sospesi i ricoveri Covid presso il nosocomio sammaritano, in considerazione del netto miglioramento dell’andamento pandemico e della riduzione dei contagi. A seguito della trasformazione in centro Covid, la comunità sammaritana è stata privata di un importante riferimento sanitario. Ulteriori indugi alla riconversione del Melorio rappresentano una concreta violazione del diritto alla salute dei cittadini sammaritani. In altre zone della Campania, come nel caso dell’Azienda Sanitaria Napoli 1 Centro, il Direttore Generale ha già disposto il ripristino delle ordinarie funzionalità del San Giovanni Bosco e l’attivazione del pronto soccorso a far data dal 14 giugno 2021. “Non possiamo più aspettare- ha dichiarato Raffaele Aveta- ad oggi non ci sono evidenti ragioni ostative al ripristino della precedente offerta sanitaria. I cittadini hanno diritto di sapere quando verranno riaperti i reparti e il pronto soccorso. Basta chiacchiere e inutili video, vogliamo i fatti!”.