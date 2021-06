Santa Maria Capua Vetere. Movida violenta all’Anfiteatro. Servono misure urgenti.

(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Le associazioni e i gruppi politici che si identificano nel progetto “ALLEANZA PER LA CITTA’”, guidato da Raffaele Aveta, denunciano l’ennesimo episodio di violenza verificatosi in Piazza I Ottobre. Non è la prima volta che il cuore della movida sammaritana diventa teatro di una guerriglia urbana. Eppure nulla è stato predisposto in questi anni affinché si evitassero fenomeni del genere. Urge l’adozione di provvedimenti volti al pattugliamento costante dell’area, anche attraverso la vigilanza privata. Vanno attivati con urgenza progetti ad hoc finalizzati alla prevenzione dei reati e per la sicurezza urbana. “Bisogna garantire la massima sicurezza nei luoghi della movida cittadina- ha dichiarato Raffaele Aveta- specie nel fine settimana quando sopraggiungono sul posto centinaia di giovani provenienti da altre località. Dobbiamo tutelare la sicurezza delle famiglie e delle tante attività commerciali dell’area che, dopo mesi di stop, meritano di tornare a lavorare in totale serenità e sicurezza”.