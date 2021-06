Capua. Il Ricciardi riapre mercoledì 9 giugno, con il film Il Cattivo Poeta

(Caserta24ore) CAPUA Il Teatro Ricciardi riapre al pubblico dopo più di un anno di chiusura e sceglie di tornare con un film italiano. Il cattivo poeta, opera prima di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nel ruolo di Gabriele D’Annunzio, è in programmazione a partire da mercoledì 9 giugno alle ore 20,30 serata inaugurale di presentazione. Dedicato al poeta nazionale nato a Pescara e ambientato nel 1936, la pellicola racconta l’ultima parte della vita vissuta dal noto scrittore, quando Mussolini è prossimo a stringere l’alleanza con la Germania di Hitler e ha timore che il Vate possa ostacolarlo nella sua impresa. A Giovanni Comini, il federale più giovane d’Italia, viene affidata una delicata missione: vigilare il poeta evitando che pregiudichi la chiusura dell’accordo. L’opera cinematografica, dall’ossimoro individuabile nel titolo alla discutibile personalità di uno degli scrittori più famosi del novecento, narra di argomenti apparentemente inattuali e parla del potere inteso come la forza unica di controllo esercitata, in relazione conflittuale tra ciò che è legalmente permesso e la libertà di pensiero.

Nel cast l’attrice Elena Bucci veste i panni di Luisa Baccara, una pianista eccezionale e già famosa quando lascia la sua carriera per seguire il poeta fino alla morte. Presenti anche Tommaso Ragno, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Clotilde Courau, Pier Giorgio Bellocchio, Marcello Romolo e Lidiya Liberman. < >, annuncia il direttore artistico Francesco Massarelli che introdurrà l’evento di apertura per comunicare gli appuntamenti della prossima stagione. << Abbiamo deciso di non aspettare settembre e di aprire per accogliere quanto prima il nostro pubblico che ha voglia di tornare a sognare con il cinema e il teatro >>, dichiara Gianmaria Modugno. << E’ stata una lunga sofferenza spegnere le luci di una sala cinematografica che già fatica a sopravvivere in continua concorrenza con il mercato dello streaming, ma siamo fiduciosi di credere che, messi a confronto, la magia di un edificio ricco di storia dedicato alla singola proiezione è imparagonabile. Speriamo che la serata sia un preludio ad una nuova stagione di spettacoli in sicurezza >>, conclude il proprietario capuano. Il film è in programmazione fino a domenica 13 giugno, sempre alle ore 20,30. Per info e biglietti online www.teatroricciardi.it/programma