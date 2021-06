Napoli, appello contro l’abbandono dei rifiuti

(ilMezzogiorno) NAPOLI Cumuli presenti presso le campane della differenziata a tutte le ore del giorno. Dopo che anche in un recente passato ha più volte evidenziato, anche attraverso una consistente documentazione fotografica, lo stato di degrado igienico-sanitario nel quale versano diverse strade e piazze della municipalità collinare partenopea, che comprende i territori del Vomero e dell’Arenella, dove vivono circa 120mila napoletani, Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, in occasione della giornata dedicata all’ambiente, rinnova l’appello a tenere la Città pulita, dopo aver constatato, ancora una volta, in questi giorni la presenza di diversi cumuli di rifiuti, principalmente nei pressi delle campane per la raccolta differenziata, costituiti anche da imballaggi di cartone, abbandonati a tutte le ore del giorno, nonostante le precise disposizioni al riguardo impartite dall’amministrazione comunale partenopea.

” Purtroppo – puntualizza Capodanno – alcune piazze e strade dell’area collinare della Città, ricca di bellezze monumentali e ambientali purtroppo poco valorizzate, versando da tempo in stato d’abbandono, come quelle presenti nell’area di San Martino e nella villa Floridiana, sono sovente ridotte a delle vere e proprie discariche, col risultato che non è difficile assistere a scene di degrado igienico-sanitario, che fanno non poco storcere il naso a quanti si trovino a passare lungo le arterie, di volta in volta, interessate. Peraltro il quartiere Vomero, in particolare, quale centro commerciale di primaria importanza, terzo per presenze in Europa, richiama numerosi turisti che cominciano a vedersi di nuovo nelle strade dello shopping, specialmente nei fine settimana, e di certo non è un bel biglietto da visita quello che viene offerto dalla presenza di cumuli d’immondizia “.

“ Purtroppo – stigmatizza Capodanno -, con non poca irritazione e rabbia bisogna constatare che, nonostante le numerose segnalazioni legate alle inefficienze più volte manifestatesi nell’ambito della raccolta dei rifiuti di solidi urbani nell’area collinare della Città, non si osservano concreti segnali di miglioramento, con la messa in campo di valide iniziative tese alla soluzione definitiva dell’annoso quanto sentito problema. Con l’approssimarsi dell’estate c’è la preoccupazione che la situazione potrebbe essere destinata a peggiorare, anche per le presumibili ripercussioni sul versante igienico-sanitario, già purtroppo manifestatesi anche negli anni scorsi “.

Capodanno ancora una volta sollecita l’intervento degli uffici preposti affinché mettano in campo tutti gli interventi necessari per eliminare i tanti disservizi segnalati, comminando le sanzioni del caso ai trasgressori e principalmente eliminando i cumuli di spazzatura presenti su marciapiedi e carreggiate. Ma anche accertando e perseguendo eventuali responsabilità del degrado determinato dalla presenza di rifiuti, tra i quali molti imballaggi e ingombranti, abbandonati per strada a tutte le ore del giorno.