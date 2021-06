Calvi Risorta. E’ morta Giuseppa Parisi, nel 2015 fece riscoprire un’antica preghiera del Medioevo

E’ morta serenamente nella sua casa di Petrulo Giuseppina Parisi. Anni fa aveva aiutato la sezione dell’Archeoclub locale a scoprire antiche preghiere tramandate oralmente dal medioevo.

In particolare il responsorio a Santa Elena, una forma molto antica di divinazione popolare, praticata per avere risposte sui quesiti in pena, per avere notizie su figli partiti e non ancora tornati, per grazie, miracoli e ringraziamenti. Giuseppina Parisi nel 2015 fece scoprire ai cronisti la preghiera di ringraziamento per la liberazione del Papa Martino (Santo Nasso) imprigionato dall’imperatore Costante II di Bisanzio nel 653 dc, nell’isola di Nasso in Grecia.



Giuseppina Parisi (nella foto in basso a sinistra con alcuni familiari) e’ morta serenamente, a giorni avrebbe compiuto 91 anni.





Una vita spesa al servizio della famiglia e della fede. E’ stata il punto di riferimento per le gite religiose dei fedeli di Petrulo sopratutto da quando lascio’ la professione di parrucchiera. Vedova di Nicola Capuano, lascia i due figli Girolamo e Rita e numerosi nipoti.