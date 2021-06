Ferentino (FR) In Cattedrale esposte le reliquie del patrono Sant’Ambrogio Martire

(Paolo Mesolella) FERENTINO Il 30 Maggio scorso a Ferentino nell’antica cattedrale di Ferentino sono state esposte al pubblico le reliquie di Sant’Ambrogio Martire.

La storia di Sant’Ambrogio Martire, patrono di Ferentino, è testimonianza di resilienza. Per l’occasione, visitando la cattedrale è stato possibile vedere l’unica parte del capo di Sant’Ambrogio Martire, conservata tra le sue reliquie che vengono esposte in occasione della Festa del 30 Aprile – 1 Maggio. Sant’Ambrogio Martire è patrono di Ferentino. Del periodo Barocco è rimasta la grande macchina processionale che è del 1700, ed è stata realizzata da Filippo Cianfarani. Pesa più di 5 quintali e viene portata a spalla da 16 uomini di 5 diverse Confraternite”. Ce lo spiega affermato Leda Virgili, guida Archeoclub d’Italia di Ferentino.

Ed è stata proprio Leda Virgili che ci ha accompagnato per i vicoli di Ferentino. Un Press Tour voluto ed ideato e organizzato da Archeoclub d’Italia sede di Ferentino

“Siamo nell’antica Cattedrale dei Santi Giovanni e Paolo, costruita su una struttura precedente – ci ha detto Don Giuseppe Principali, parroco del Duomo di Ferentino – e consacrata nel 1108. All’interno numerosi sono gli affreschi e le testimonianze storiche”. Sant’Ambrogio Martire era un soldato romano, ligure di nascita ed era centurione della cavalleria. Per ordine di Diocleziano, Ambrogio, giunse con l’esercito a Ferentino. Il Preside Publio Daciano diede inizio alla feroce persecuzione dei cristiani ma scoprì che anche Ambrogio era cristiano. Daciano cercò di convincere Ambrogio a abiurare ma quando capì che tutti i tentativi erano vani sottopose il suo centurione ad un processo. Ambrogio scelse Cristo, affrontò il carcere e il martirio che avvenne il 16 Agosto del 304, a Monticchio. I cristiani della comunità ferentinese riuscirono a recuperare il corpo e addirittura a nasconderlo fino alla pacificazione religiosa del 313.

Non solo le reliquie di Sant’Ambrogio. A Ferentino il profano si confonde con il sacro, la storia romana con quella medioevale: dal Teatro Romano al Mercato Romano, dalle tre cinte murarie alla Domus Romana, dall’antica Cattedrale alle Carceri di Sant’Ambrogio, alla Cripta di Santa Lucia.

La cattedrale – “Il Duomo sorge sull’antica Acropoli della città. L’antica chiesa è d’epoca altomedievale, costruita ai tempi di papa Pasquale nel periodo che va dall’817 all’824 sui resti di un antico tempio romano; questa venne ristrutturata e rinnovata internamente ad opera del vescovo Agostino agli inizi del XII secolo e il 29 dicembre del 1108, al termine dei lavori, vi furono traslate solennemente le reliquie del martire romano Ambrogio, patrono di Ferentino. Il pavimento cosmatesco risale agli inizi del XIII secolo, ed è opera di Jacobi magistri romani. Nella lunetta della porta centrale è affrescata la Vergine odegitria col Bambino fra i santi Giovanni e Paolo. Sulla cattedra si sono seduti i papi Pasquale II, Innocenzo III, Onorio III, Alessandro III, Gregorio XVI, Pio IX e Paolo VI. Nel catino absidale è raffigurato il Cristo pantocratore nella gloria, mentre nelle pareti absidali sono raffigurati i santi Giovanni, Paolo, Ambrogio e Redento, antico vescovo locale, realizzate da Eugenio Cisterna (1904). Durante i restauri d’inizio XX secolo, sotto l’altare maggiore fu costruito un sacello per conservare le reliquie del martire Ambrogio.

14 santi locali – Nei muri della navata centrale, sotto le finestre, in 14 medaglioni sono raffigurati i santi locali. In sacrestia è conservato il ciborio della vecchia cattedrale del IX secolo, i cui elementi decorativi richiamano quello di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna”.

San Pietro La tradizione vuole che anche San Pietro sia passato per Ferentino.

La Cripta di Santa Lucia! – La chiesa si trova nei pressi del Teatro Romano, è a due navate, risale al XII secolo e conserva affreschi che vanno dal XIII al XVIII secolo. Di particolare interesse è il martirio di Santa Lucia la cui opera risalirebbe al 1585. Inoltre vi sono tracce di affreschi raffiguranti proprio Sant’Ambrogio Martire, patrono di Ferentino”. Beni ecclesiastici e archeologici, testimonianze di tante epoche storiche che, fanno di Ferentino un simbolo di fede, archeologia, architettura e cultura. “Ferentino è un luogo di bellezza e meraviglia, è una testimonianza di come le pietre esprimano un codice che identifica una storia. Quando ci si pone difronte ad un centro storico si cerca inevitabilmente di individuare i termini di questo codice. Nel caso di Ferentino , ha dichiarato Claudio Lo Monaco, architetto, Responsabile Beni Ecclesiastici di Archeoclub d’Italia Nazionale, è un codice scritto attraverso ben 150 epigrafi, che testimoniano e raccontano la storia del posto ma anche mediante la tecnica costruttiva eccezionale delle murature ciclopiche e del Mercato Romano.