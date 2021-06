Caserta. Dante al Museo Michelangelo del Buonarroti

(Caserta24ore) CASERTA Dante al Museo Michelangelo > 3, 17 giugno e 1 luglio e progetto Wikimedia

Cultura per la vita” potrebbe essere lo slogan per riassumere le esperienze che l’ITS “Buonarroti” e il suo Museo Michelangelo stanno organizzando per il territorio. Infatti, ai corsi diurni e serali per preparare i tecnici del futuro (turismo, amministrazione e finanza, “geometri”, agrario, biotecnologie) si aggiunge l’offerta museale.

“Il Buonarroti”, afferma la dirigente De Lucia “progetta e realizza tante occasioni di apprendimento informale. Per esempio, il Buonarroti e il Museo Michelangelo sono rispettivamente l’unica scuola e l’unico museo casertano ad aver ottenuto il patrocinio dal Comitato Nazionale delle Celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante”.

Il progetto nella prima fase prevede tre eventi giovedì 3 giugno, giovedì 17 giugno e giovedì 1 luglio, ore 19.15

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria massimo 40 partecipanti. Ogni evento prevede:

– la lettura di 3 canti dell’Inferno di Dante nella traduzione in napoletano antico condivisa con i cittadini (per iscriversi usare il link in fondo alla pagina web) – l’illustrazione in tour virtuale di un monumento medievale casertano (parte del progetto Wikimedia del Museo Michelangelo) – la visita tematica animata in abito antico al museo Michelangelo – musiche medievali eseguite in abito antico e con strumenti copie di quelli dell’epoca eseguite da Cappella Vocale e Strumentale “I Musici di Corte” , a cura di Associazione Culturale “Francesco Durante”.

Programma dettagliato qui: https://musemichelangelo.altervista.org/dante-in-napoletano-antico/

L’evento è co-organizzato con Associazione Culturale “Francesco Durante” (ciclo “… dove la musica incontra il suo tempo…”, 19ma edizione) come cofinanziamento del progetto MiBACT “Esserci per cambiare il nostro quartiere”.

Gli eventi saranno anche occasione per mostrare i primi risultati di un altro prestigioso progetto che vede impegnato il Museo Michelangelo, unico museo campano e tra i pochissimi del Sud-Isole, in quanto vincitore del bando “10 piccoli musei” indetto da Wikimedia – Italia. Il Museo rilascerà contenuti (testi e immagini) degli oggetti della collezione museale in licenza libera sulle piattaforme wiki. Inoltre pubblicherà su wikipedia testi in italiano (e successivamente in spagnolo e in inglese) e immagini di monumenti medievali del territorio casertano, poco conosciuti ma studiati e divulgati dal museo in questi anni (Casolla, Mezzano, Aldifreda, San Rufo, Sant’Angelo ad Pinos, Sant’Agostino).