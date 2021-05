(Caserta24ore) SANTA MARIA CAPUA VETERE Aperti ieri in Piazza Bovio e questa mattina in Piazza Mazzini, i gazebo organizzati dalle associazioni e dai gruppi politici che si identificano nella coalizione “ALLEANZA PER LA CITTA’ guidata da Raffaele Aveta. Centinaia i cittadini sammaritani che hanno partecipato all’iniziativa “La tua idea per la città”, con la quale prende il via ufficialmente il programma partecipato che toccherà tutti i quartieri di Santa Maria. Tante le proposte pervenute ai gazebo, proposte che hanno ancora una volta sottolineato l’urgenza di intervenire per risolvere le numerose problematiche da troppo tempo trascurate dall’amministrazione comunale, a partire dalle strade, dai beni culturali, dall’assenza di politiche attive del lavoro, dal degrado urbano e ambientale. “Siamo soddisfatti-ha dichiarato Raffaele Aveta- della partecipazione di molti cittadini sammaritani i quali, stanchi della solita “politica politicante”, chiedono a gran voce un rinnovamento. Il programma partecipato vuole testimoniare ancora una volta la nostra vicinanza al popolo e alle sue esigenze. La politica deve essere spirito di servizio alla comunità, contro ogni logica di potere e di facile clientelismo. In questo senso, rappresentiamo una solida possibilità di riscatto per la nostra comunità. Abbiamo la forza delle idee e il coraggio delle azioni”.