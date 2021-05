Capua. Alfredo Izzo medaglia di bronzo all’Olimpiadi della Fisica

(Antonella Ricciardi) CAPUA Nonostante i tempi difficili di pandemia, il Liceo Statale “Salvatore Pizzi” di Capua si conferma un fiore all’occhiello per l’istruzione in un concorso nazionale. Una delle attività extracurriculari previste, cioè in aggiunta al normale percorso scolastico, sono state le Olimpiadi della fisica, che hanno visto la consueta, viva partecipazione di molti alunni volontari; quest’anno, inoltre, in fase nazionale, nel mese di maggio, c’è stata la premiazione di uno studente del Liceo “Pizzi”: Alfredo Izzo. Le premiazioni delle XXXV edizione delle Olimpiadi di Fisica si sono svolte in modalità telematica. Il concorso aveva visto un intenso percorso di preparazione, iniziato un anno fa. Alfredo Izzo, così, della quinta B del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate (Tecnologico), è stato incluso nell’elenco di allievi che hanno ricevuto il riconoscimento della medaglia di bronzo…superando un esame su una disciplina fondamentale e complessa, ma superando pure un esame di vita, per non essersi lasciato fermare dalla dura situazione per la salute pubblica. Tutto ciò è merito primario anche della passione, per la materia e la didattica, della professoressa Giovanna Catone, responsabile delle Olimpiadi della fisica per il Polo di Caserta, con nomina dell’AIF: Associazione per l’insegnamento della fisica, che opera per conto del Ministero dell’Istruzione. La docente ha infatti seguito, in quanto responsabile di Istituto, della fase di primo livello della selezione, e poi, a causa della particolare situazione epidemiologica, anche la fase nazionale, affidata completamente alle scuole di appartenenza degli studenti ammessi. Una vittoria che è certamente frutto di un talento, della freschezza dell’intelligenza di un giovanissimo, che coltiva queste doti, con la serietà dell’impegno negli studi, e l’amore per la vita, che si esprime anche con la fiducia nel futuro da costruire.