La Santa Sede ha chiesto di essere iscritta all’Organizzazione Mondiale della Sanità

(ilMezzogiorno-CitizenGo) Sono tutti preoccupatissimi perché tale richiesta rappresenta una minaccia per la loro sporca agenda internazionale pro-aborto e pro-gender. L’OMS sostiene sul suo sito web che “I valori della forza lavoro dell’OMS […] riflettono i principi dei diritti umani, dell’universalità e dell’equità stabiliti nella Costituzione dell’OMS così come gli standard etici dell’Organizzazione”. All’interno dell’OMS non esiste nessuna rappresentanza della Chiesa. Il Vaticano gestisce una rete globale di ospedali e contribuisce notevolmente al sistema sanitario mondiale, è quindi fondamentale che la Santa Sede partecipi attivamente alla gestione e al processo decisionale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è stata la prima a sollecitare gli Stati a promuovere i “Diritti per la salute sessuale e riproduttiva” durante la pandemia, come l’aborto farmacologico.

Migliaia di persone hanno dovuto rinunciare a cure importanti a causa delle restrizioni dovute dalla pandemia, ma l’OMS ha fatto pressioni affinché l’aborto rimanesse un “servizio sanitario essenziale e garantito”, indipendentemente dallo status del Covid-19. Inoltre, durante il picco della diffusione del Coronavirus, l’OMS ha continuato ad utilizzare i contributi pubblici (pagati da me e da te) per: Creare e sostenere i curriculum dell’OMS sugli standard di sessualità globale, quei progetti riguardanti l’insegnamento della “masturbazione precoce” ai bambini fino ai quattro anni; Promuovere l’aborto come un “diritto umano” facendo pressioni anche sui paesi in via di sviluppo; Finanziare Lobbies in specifici paesi affinché si avviino processi di legalizzazione dell’aborto;

Collaborare con la Planned Parenthood e gli altri membri della lobby dell’aborto;

Sostenere la legalizzazione della prostituzione; Costringere i medici ad eseguire interventi chirurgici di riassegnazione del sesso sui bambini. Non sorprende che la sinistra affermi che l’OMS non è “un posto per rappresentanti religiosi”, il che è clamorosamente scorretto e ipocrita. La più grande percentuale della popolazione del mondo si identifica in una confessione religiosa. Abbiamo bisogno di una rappresentanza di queste persone all’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità La Santa Sede ha già svolto un ruolo importante all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.Con la sua impavida rappresentanza durante i negoziati alla Commissione sullo Status della Donna, alla Commissione sulla Popolazione e lo Sviluppo, all’ICPD e ad altri eventi delle Nazioni Unite, la fraternità pro-vita e pro-famiglia ha vinto molte battaglie. La Santa Sede è sempre stata una voce autorevole e ha diritto di essere inclusa in un organismo mondiale come l’OMS.