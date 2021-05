Siamo sull’orlo di una vera e propria guerra tra Israele e Palestina.

(ilMezzogiorno – Fadi Quran – Avaaz) 31 bambini palestinesi sono già stati uccisi, così come molte madri. Centinaia di feriti. L’escalation armata cresce. Velocemente. Alla radice di tutto c’è l’occupazione israeliana illegale della Palestina e decenni di feroce oppressione del popolo palestinese, che Human Rights Watch ha appena denunciato come “crimini contro l’umanità”. Tutto è iniziato lì ed è lì che deve finire. Forse l’unico modo per fermare gli sfratti violenti dei palestinesi dalle loro case, la sopraffazione quotidiana di famiglie innocenti, il lancio di razzi di Hamas e il bombardamento israeliano di Gaza, è rendere il costo economico di questo conflitto troppo alto.

È esattamente quello che ha contribuito ad abolire l’apartheid in Sud Africa, e può farlo anche qui.

Abbiamo appena raggiunto 2 milioni di firme. Unisciti all’appello con un solo click per chiedere sanzioni contro Israele per aver violato il diritto internazionale e commesso crimini contro l’umanità. Facciamo che sia un momento di svolta decisivo: I diritti dei palestinesi contano. Sanzioni contro Israele!

Human Rights Watch, una delle organizzazioni per i diritti umani più rispettate al mondo, e B’tselem, una delle più rispettate organizzazioni israeliana per i diritti umani, hanno recentemente concluso che Israele sta commettendo crimini contro l’umanità nei confronti del popolo palestinese.

Per strada si vedono coloni israeliani estremisti marciare al grido: “Morte agli arabi”, hanno già bruciato migliaia di ulivi che danno da vivere a molti palestinesi. Ancora una volta piovono bombe su quella prigione a cielo aperto che ormai da decenni è diventata Gaza, e razzi di risposta lanciati contro Israele. Questa crudele spirale di violenza va arrestata con un cambiamento definitivo. Imporre sanzioni non significa demonizzare gli israeliani. A beneficiare dello status quo sono estremisti e leader corrotti di entrambe le parti. Ma non c’è dubbio che il governo israeliano, con uno degli eserciti più forti al mondo, sia l’attore con il massimo potere. Israele controlla la terra, l’aria, l’acqua, il cibo e persino la libertà di movimento di TUTTI i palestinesi. Per 70 anni ha punito, sfrattato e discriminato milioni di palestinesi, esercitando un totale controllo sulle loro vite. Il governo israeliano crede di poter continuare a commettere questi crimini impunemente, opprimendo i palestinesi, sicuro che i governi non imporranno sanzioni. Dimostriamogli che si sbaglia, trasformiamo questa petizione in una massa critica che nessun governo potrà ignorare. Firma e condividi, ora:

I diritti dei palestinesi contano. Sanzioni contro Israele! Questa è l’ultima speranza. Per più di mezzo secolo è stato provato di tutto per porre fine all’oppressione israeliana sui palestinesi. Sanzioni mirate, che includano i diamanti insanguinati israeliani, un boicottaggio della vendita di armi (Israele vende armi ad alcuni dei regimi più brutali del mondo), e sanzioni tecnologiche e culturali (come vietare a Israele di partecipare a eventi sportivi) possono essere il primo passo per portare la libertà in Palestina e la pace nella regione.

Con speranza e determinazione, Fadi, Marie, Christoph, Mo, Nax, John, Risalat, e l’intero team di Avaaz

PS: Difendere la giustizia in questo modo richiede coraggio. Sappiamo che alcuni accuseranno Avaaz di antisemitismo, solo per aver fatto questo appello. E sappiamo che la comunità ebraica in tutto il mondo è stata a lungo orribilmente oppressa e deve ancora confrontarsi con l’antisemitismo in tutto il mondo. Il nostro movimento ha combattuto e continua a combattere questo odio. Cerchiamo di essere molto chiari: si tratta di proteggere i diritti umani fondamentali, l’uguaglianza e il rispetto del diritto internazionale, per garantire che la comunità internazionale non sia complice dell’oppressione sistematica decennale del popolo palestinese da parte del governo israeliano. L’obiettivo è raggiungere la libertà e la pace per TUTTE le persone nella regione. E proprio come abbiamo promosso e sostenuto con il nostro movimento i diritti fondamentali di Rohingya, tibetani, yemeniti, uiguri, colombiani, afroamericani, Masai e molti altri, ci impegniamo a difendere anche la dignità umana dei palestinesi.