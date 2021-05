Napoli. Vicinanza a Don Luigi Merola

(ilMezzogiorno) NAPOLI “La mia solidarietà e vicinanza istituzionale a Don Luigi Merola ed agli operatori e volontari della sua associazione “a voce d’e creatur” per il raid vandalico ed il furto subito nelle scorse ore presso la sede di Pompei dell’Ente. Non saranno sicuramente loro a piegare la forza di volontà ed a frenare le tante progettualità a favore dei più deboli che Don Luigi e la sua realtà associativa mettono in campo. Sono disponibile con lui per tutte le iniziative istituzionali che ritiene si debbano mettere in campo a margine dell’atto intimidatorio”. E’ quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia Marco Nonno.