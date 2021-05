Liberi. Realizzato un cortometraggio su Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

(Caserta24ore) LIBERI Presentazione del cortometraggio, le cui riprese sono appena terminate a Liberi, per raccontare la vita di Sant’Alfonso Maria dei Liguori. Si tratta di un format giornalistico -cinematografico; a raccontarlo, il giornalista Lorenzo Applauso in dieci scene che certamente coinvolgeranno emotivamente il pubblico.

“Si tratta del primo documento cinematografico esistente sulla vita del Santo che a Liberi ha dimorato e lasciato un segno profondo nella cristianità con un uscita burrascosa dalla piccola comunità”, spiega Applauso che poi continua: “Il bravo regista Michele Schiano ha previsto nella parte finale un vero colpo di scena che restituirà a Liberi ció che spesso nella storia e nella legenda gli viene attribuito ingiustamente”.

Sul set, oltre al regista Schiano che si è detto felice di questo lavoro che sta realizzando con Applauso e con un cast di attori bravissimi, presente anche il sindaco Antonio Diana che ha fatto gli onori di casa, insieme al Presidente del consiglio Vincenzo Colucci che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa per questo piccolo comune, e non ultimo il vulcanico presidente della Pro Loco Liberi Mimmo Frasso, che ha sposato immediatamente l’idea del progetto con grandissimo entusiasmo e una forte collaborazione. Lo stesso entusiasmo con il quale Liberi e non solo, ha dimostrato, partecipando anche attivamente alle scene che si sono svolte in alcune location del comune, fra queste al “Vecchio casino” di Liberi proprio adiacente all’agriturismo e nel centro storico di Villa.

CAST Assistente di scena: Angelica Trezza

Aiuto regia: Daniele Lizambri

Direttore della Fotografia: Daniel Di Meo

Assistenti regi: Fratelli Bellotta

Presa diretta: Armando Marano

Costumista: Angelica Trezza

Segretaria di Edizione: Concetta Calise

Regia: Michele Schiano

Fotografi di scena: Filomena Cassese e Andrea Negri

Attori di Scena: Piergiuseppe Francione, Daniele Lizabri, Sarah Falanga, Angelica Trezza, Marilù Musto

Erika Diana, Teresa Mastroianni