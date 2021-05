Monte di Pietà. Nencini, non può essere destinato ad attività che compromettono storia e identità di Napoli

(ilMezzogiorno) NAPOLI “Il Monte di Pietà di Napoli è stato messo in vendita dalla Banca Intesa San Paolo a privati. Si dice debba essere utilizzato in futuro per finalità commerciali che nulla hanno a che fare con il suo valore storico, artistico e culturale. Si tratta di uno dei tanti luoghi simbolici della città, fino dal 1500 ha rappresentato lotta alla povertà e solidarietà popolare quando le banche non prestavano denaro ai meno abbienti. È parte dell’ identità di Napoli ed è questa una delle tante ragioni per cui non può essere destinato ad attività che ne comprometterebbero la storia. La Commissione Cultura del Senato ne farà presto oggetto di una sua valutazione”. Così in una nota il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini.