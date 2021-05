TEANO Menzione speciale a quattro alunni del Liceo Foscolo al Concorso nazionale “Che Storia!”

(Caserta24ore) TEANO. Ancora soddisfazioni per gli alunni del Liceo Foscolo di Teano: Rosanna Casale e Serena Colella della classe 3^ A Classico ed Emilia Grenni e Pietro Plumitallo della classe 4^A Liceo Scientifico, infatti, si sono distinti alla IV edizione del concorso nazionale di scrittura “Che Storia!”, meritando una mezione speciale e la pubblicazione di un interessante racconto sul sito del progetto “Narrazioni di Confine”. La quarta edizione di Che Storia!, ed il progetto Narrazioni di confine, sono nati grazie all’Accademia dell’Arcadia, in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci, l’Istituto di storia dell’Europa mediterranea del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea e il Dipartimento di Scienze umane dell’Università degli studi dell’Aquila.

Gli studenti del Foscolo, in particolare, si sono distinti tra i 193 concorrenti partecipanti ed il loro racconto è stato pubblicato nel sito web del progetto Narrazioni di confine, alla pagina http://www.narrazionidiconfine.it/concorso/che-storia-4/. E questo anche grazie alla prof.ssa Grazia Manno, docente referente del progetto. “La partecipazione a questa iniziativa, ha spiegato la prof.ssa Manno, è stata dettata, oltre che dall’importanza che la Storia riveste nella formazione di ogni persona, dal bisogno di recuperare l’attitudine alla scrittura fortemente penalizzata dalla didattica a distanza. A novembre scorso questi miei bravi studenti, hanno deciso di partecipare al concorso con un tema particolarmente interessante: la Conquista del Nuovo Mondo ed in particolare confrontaqndo tra di loro due visioni del mondo antitetiche: quella storica e quella politica ed esistenziale. L’attività di stesura del racconto è stata laboriosa ed impegnativa, ma anche affascinante per l’argomento trattato. Il racconto è sulla colonizzazione degli Incas ad opera di Francisco Pizarro.