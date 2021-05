Ambiente spaziale di ieri e di domani con il rover cinese Zhurong che poggerà sul suolo marziano.

(di Giuseppe Pace). Una volta si diceva ”attenti al pericolo giallo”, oggi si dice i gialli ci stanno superando con la tecnologia. Domani si dirà l’uomo è andato qua e là nello spazio senza più precisare se è bianco, nero e giallo. Quando avverrà ciò? Quando ci sarà un’unica governante, cioè un solo stato planetario federato e democratico. Su questo ambiente terrestre futuro mi sono cimentato a scrivere un’ipotesi verosimile da praticare in un futuro prossimo per meglio distribuire le risorse e fermare sul nascere possibili nuove guerre mondiali fratricide. Il saggio ambientale l’ho titolato Canale di Pace. A fine 1800, l’ing. piemontese nonché senatore del neo istituito regno d’Italia, Giovanni V. Schiapparelli scoprì i “Canali di Marte”. Subito una ridda d’ipotesi di canali d’acqua e dunque di vita e di marziani si scatenò. I controversi “canali” di Schiaparelli si dimostrarono poi delle illusioni ottiche. Anche se le analisi spettroscopiche avessero già escluso avessero già escluso sia l’acqua che la presenza d’ossigeno su Marte, solo le prime foto scattate da Mariner 4, sonda spaziale del 1965 e la prima mappatura realizzata nel 1971 da Mariner 9 misero definitivamente fine a questa idea, rivelando una superficie arida e desertica, butterata da crateri da impatto, profonde incisioni e formazioni di origine vulcanica. Dal 1977 al 2001 le missioni spaziali hanno offerto indizi dell’esistenza passata di acqua allo stato liquido sulla superficie di Marte. Tuttavia le teorie che vedevano la rete di canali marziani come letti asciutti di fiumi vennero confutate dalle fotografie ad alta risoluzione: nonostante siano visibili reti complesse apparentemente dotate di affluenti e corsi principali, non sono state scoperte sorgenti o reti in scala inferiore che possano giustificare l’origine di ipotetici corsi d’acqua di grande portata. Nel 1895 Schiaparelli scriveva:” «Piuttosto che veri canali della forma a noi più familiare, dobbiamo immaginarci depressioni del suolo non molto profonde, estese in direzione rettilinea per migliaia di chilometri, sopra larghezza di 100, 200 chilometri od anche più. Io ho già fatto notare altra volta, che, mancando sopra Marte le piogge, questi canali probabilmente costituiscono il meccanismo principale, con cui l’acqua (e con essa la vita organica) può diffondersi sulla superficie asciutta del pianeta». Schiaparelli, piuttosto cauto almeno in un primo momento, non sostenne che si doveva trattare per forza di canali artificiali, ma lasciò intendere piuttosto che avrebbero potuto anche essere una rete idrografica naturale, sebbene avesse pensato subito alla possibilità di un Marte abitato da esseri intelligenti. La maggior parte delle speculazioni sull’esistenza di una civiltà aliena su Marte fu favorita da un’errata traduzione in inglese e francese del lavoro di Schiaparelli: la parola «canale» fu tradotta con il termine «canal» invece del più corretto «channel». Mentre il primo indica un canale artificiale, il secondo termine definisce una conformazione del terreno che può essere anche di origine naturale. Nel mio saggio recente che vorrei pubblicare in inglese uso il termine channel perchè toponimo di un ponte sul piccolo fiume Sava, nell’altissima sua valle del territorio di Letino. Nel saggio scrivo anche di ambiente extraterrestre nel senso di fuori del nostrano pianeta vitale. L’ambiente extraterrestre interessa l’uomo fin dai suoi albori di specie biologica Homo sapiens. Sempre l’uomo ha rivolto lo sguardo meravigliato al cielo. Galileo Galilei, con il suo cannocchiale, ha osservato la superficie della Luna, i satelliti naturali di Marte, le macchie solari, ecc.. Fino ad ora si pensava che la maggior parte dell’attività vulcanica su Marte, detto Pianeta Rosso per l’ossidazione del ferro sulla sua superficie, fosse avvenuta tra i 3 e i 4 miliardi di anni fa, con piccole eruzioni isolate datate a 3 milioni di anni fa. Non c’era mai stata prova che Marte fosse ancora geologicamente attivo. Tuttavia, dai dati dei satelliti marziani, Horvath e un gruppo di scienziati del Lunar and Planetary Lab dell’Università del Texas, hanno trovato evidenze di un’eruzione recente nell’Elysium Planitia. La maggior parte dell’attività vulcanica nella regione dell’Elysium Planitia e, in generale, su Marte, è costituita da fiumi di lava che scorrono lungo la superficie. Gli esempi di vulcanesimo esplosivo, meno frequenti ma comunque numerosi, fino ad ora non avevano mai mostrato un’età recente e una matrice di eruzione primaria. Ad esempio, la distribuzione molto diffusa di materiale clastico nella Fossa della Medusa, pare costituisca i resti di una grande deposito vulcanico ormai eroso; mentre, i gruppi di crateri situati nell’Elysium Planitia sono catalogati come depositi piroclastici generati da esplosioni dovute all’interazione tra acqua e lava. Non sono cioè il prodotto di eruzioni primarie. Nel suo studio, Horvath dimostra l’ipotesi di aver trovato un deposito piroclastico geologicamente recente, fornendone le caratteristiche morfologiche, le proprietà fisiche, lo spessore e l’età. Questi dati mostrano come la zona sia del tutto anomala rispetto ai depositi eoliani ad esso adiacenti e appartenenti alla stessa regione; e, piuttosto, evidenzia quanto l’area sia simile alle macchie scure presenti sulla Luna e su Mercurio. Si tratta di depositi piroclastici caratterizzati da una bassa albedo, da una struttura simmetrica attorno a una fessura, e dalla presenza di cenere e rocce relativamente recenti, e sono ritenuti evidenza di eruzione vulcanica. L’Elysium Planitia è la seconda regione vulcanica di Marte per estensione, dopo i Monti Tharsis. Essa include, da nord a sud, i vulcani Hercas Tholus, Elysium Mons, Albor Tholus, la Cerberus Palus e le Cerberus Fossae. Il deposito vulcanico, analizzato da Horvath, è distribuito simmetricamente attorno a una fessura delle Cerberus Fossae e copre un’area poco più grande di Washington D.C. Un deposito vulcanico come questo aumenta la speranza che l’ambiente marziano possa ospitare o aver ospitato la vita. “L’interazione del magma ascendente e il substrato ghiacciato di questa regione potrebbero aver fornito condizioni favorevoli per la vita microbica abbastanza recentemente e ciò aumenta la possibilità di vita esistente in questa regione” afferma Horvath. Ad esempio, lo scioglimento del ghiaccio sotterraneo e la sua circolazione, dovuta a dinamiche idro-termiche, potrebbero generare condizioni favorevoli per ambienti abitabili nel sottosuolo. Essi sarebbero analoghi ai luoghi del pianeta Terra in cui l’attività vulcanica si verifica in ambienti glaciali come l’Islanda, dove prosperano batteri chemiotrofici, criofili e termofili. Insomma si riapre il dibattito mai sopito del tutto di una vita marziana possibile, sia pure a livello di procarioti come quelli dei fossili rinvenuti in Australia e nel Gran Canyon del Colorado. Dall’ipotesi più accreditata della biologia moderna, la vita sul pianeta Terra si è formata in ambienti tra mare e terra, con fondali ricchi d’argilla e con acqua marina calda e poco agitata. La presenza di vita scoperta vicino a vulcani sottomarini ha fatto ipotizzare anche il formarsi della vita vicino all’esalazioni vulcaniche che contengono gli elementi chimici essenziali- C, N, H e O- per il formarsi dei primi coacervati e prime cellule ed organismi monocellulari. Poi l’evoluzione biologica avrebbe selezionato gli organismi fino ai mammiferi placentati come l’Homo sapiens. Ecco perché tutte le missioni spaziali comportano un interesse scientifico che va ben oltre la singola missione tecnologica come quelle su Marte. In tal senso è anche la missione spaziale cinese Tianewn-1 che ha raggiunto Marte, segnando il primo successo nella storia della Cina nell’esplorazione del pianeta. Tianwen-1 comprende una sonda (orbiter) destinata a rimanere in orbita intorno a Marte e un robot automatico (rover) che, se tutto procederà come previsto, il 15 maggio prossimo raggiungerà il suolo marziano. Il rover cinese Zhurong della missione Tianwen-1 dovrebbe atterrare sul suolo di Marte nella nottata di Sabato (in Italia). Si tratterà di un momento storico per la nazione orientale che sta cercando colmare il gap con le altre potenze. Domani, quando in Italia sarà l’una di notte, ci sarà l’atterraggio del rover cinese Zhurong sulla superficie di Marte. Tutto sembra procedere per il meglio per la missione Tianwen-1 che è riuscita a entrare in orbita intorno al Pianeta Rosso. Ora però si sta avvicinando la seconda fase operativa che sarà decisamente complessa. Il rover ha una massa di circa 230 chilogrammi e ricorda molto Spirit e Opportunity, due tra i più famosi robot inviati dalla NASA su Marte. Gli strumenti a bordo del rover consentiranno di scattare fotografie, analizzare le caratteristiche del suolo e andare alla ricerca di acqua ghiacciata. A oggi solamente gli Stati Uniti sono riusciti a far atterrare alcuni rover sulla superficie marziana, superando le grandi difficoltà nel gestire l’atterraggio di robot così ingombranti con procedure automatiche. Un successo della Cina sarebbe un’ulteriore dimostrazione del salto di qualità del programma spaziale cinese degli ultimi anni, che a fine 2020 ha permesso di raggiungere la Luna con un robot per prelevarne alcuni campioni, poi riportati sulla Terra. Non sono molti i rover che hanno compiuto questa impresa. La Cina vuole dimostrare le sue capacità in tema di Spazio ed esplorazione spaziale (dopo la missione Change’e-5 che ha riportato sulla Terra dei campioni di roccia e sabbia dalla Luna). Nonostante la comunicazione da parte della CNSA non sia tra le migliori, alcune informazioni sono trapelate facendoci conoscere alcuni dettagli dell’atterraggio di Zhurong. Innanzitutto ricordiamo che il nome del rover cinese, Zhurong, è stato scelto con un sondaggio popolare dove a dominare è stato il richiamo a un’antica divinità mitologica legata al fuoco. Marte invece era chiamato Huoxing (pianeta di fuoco) ed è quindi stato quasi scontata l’associazione con il nome scelto per il robot. Inoltre Zhu significa “desiderio” mentre Rong “integrazione, cooperazione” richiamando, secondo la CNSA, una visione pacifica dell’esplorazione spaziale a vantaggio di tutta l’umanità. Il rover dovrebbe atterrare intorno alla 1:11 (orario italiano) di Sabato 15 Maggio 2021. Come nel caso dell’atterraggio dei rover statunitensi, anche qui ci saranno i fatidici “sette minuti di terrore” dove si deciderà il destino di questa parte di missione. In quel lasso di tempo da Terra non sarà possibile intervenire se qualcosa dovesse andare male e quindi tutta la programmazione (automatica) dovrà essere esente da difetti. La prima fase prevede la separazione tra orbiter e capsula contenente il lander e il rover cinese. L’ingresso nell’atmosfera marziana dovrebbe avvenire a circa 4800 m/s con uno scudo termico che permetterà di proteggere la strumentazione dal calore. Ci sarà poi la stabilizzazione dell’ingresso prima dell’apertura del paracadute per frenare la discesa verso Marte. Quest’ultima avverrà a circa 4 km dalla superficie con una velocità stimata di 460 m/s. Successivamente ci sarà la separazione dello scudo termico per permettere al lander (sul quale si trova il rover) di poter toccare il suolo. Un radar permetterà di conoscere l’altitudine e, quando mancheranno 1,5 km, ci sarà anche la separazione dal paracadute mentre la discesa sarà frenata da un sistema di razzi. Non ci sarà una skycrane, come nel caso di Curiosity o Perseverance, ma ci si affiderà al lander per fornire il supporto al rover cinese. La discesa del rover sulla superficie non è stata eseguita immediatamente, come per Perance, in quanto la Cina non disponeva di una mappatura delle zone previste per l’atterraggio sufficientemente precisa. Nelle ultime settimane infatti, la sonda ha eseguito nuove misurazioni, controllando in modo più preciso che non siano presenti ostacoli imprevisti. Negli ultimi giorni l’orbita di Tianwen-1 è stata ottimizzata per sorvoli ripetuti della zona di atterraggio, che si trova in Utopia Planitia. La zona di atterraggio in Utopia Planitia è stata selezionata bilanciando le necessità ingegneristiche con quelle scientifiche. L’area si trova infatti ad una bassa quota, il che aumenta l’atmosfera sopra la superficie e il conseguente rallentamento effettuato dal paracadute. Si trova inoltre ad una bassa latitudine, il che aumenta l’efficacia dei pannelli solari montati sul rover. Quest’ultimo sarà infatti alimentato solamente dal Sole, e non da RTG al Plutonio come i rover Perseverance e Curiosity. La zona di atterraggio fosse in Utopia Planitia era un fatto abbastanza sicuro, dato che fu scelta ufficialmente fra l’alternativa di arrivare in Chryse Planitia. Nella mappa in alto è possibile vedere i due siti, assieme ai luoghi di arrivo delle altre missioni. Finora gli Stati Uniti sono gli unici ad aver operato con successo un rover sulla superficie marziana. La zona scelta per l’atterraggio e lo svolgimento della missione è quella dell’Utopia Planitia. Questa zona si trova a nell’emisfero nord di Marte ed è già stata visitata in passato dal lander statunitense Viking 2 nel 1976. Lo scopo di questa missione sarà quello di fare fotografie alla superficie ed alcune analisi chimiche delle rocce nelle zone limitrofe. Il rover cinese, rispetto ai più grandi Curiosity e Perseverance, ha un peso di circa 240 kg con un’altezza di 1,85 m e dovrebbe resistere sul Pianeta Rosso per almeno tre mesi marziani. A differenza degli ultimi rover statunitensi, la sua alimentazione sarà affidata ai pannelli solari permettendo di ridurre la complessità di progettazione rispetto a un sistema RTG. Ci sarà anche in questo caso una “torretta” con due fotocamere per catturare fotografie, inoltre un magnetometro permetterà (insieme a quello presente sull’orbiter) di studiare il campo magnetico di Marte. Tra gli altri strumenti, un’insieme di sensori consentirà di monitorare temperatura, pressione, velocità del vento e la sua direzione. Ci sarà anche un radar in grado di penetrare la superficie da 10 a 100 metri e una fotocamera multispettrale per permettere l’analisi delle rocce. Il rover di Tianwen-1, che non dispone ancora di un nome proprio ufficiale, è direttamente derivato dall’esperienza cinese sulla Luna. Sulla superficie del nostro satellite la Cina ha mosso infatti due piccoli rover, il secondo dei quali, Yutu-2, è ancora attivo. Quest’ultimo si trova ad oltre 800 giorni di attività, una durata di gran lunga superiore a quella prevista di soli 90. Anche su Marte il rover di Tianwen-1 dovrebbe rimanere operativo circa 90 giorni, ma la speranza è che ovviamente faccia ben di più. Il rover marziano è alto circa 1.8 metri, con un peso di 240 kg. Sono di più dei 140 kg di Yutu-2, ma per confronto, meno dei 1025 kg di Perseverance. Grazie alle sei ruote sterzanti riesce a coprire circa 200 metri di distanza al giorno. Sufficienti per esplorare appieno la zona di arrivo. Per farlo è dotato di sei strumenti scientifici. Nel 1964 il romanzo di fantascienza, di P. K. Dick “noi marziani” scriveva:” «Dio mio, eccoti qui per la prima volta in vita tua sulla superficie di un altro pianeta […] Non gli hai neppure dato un’occhiata, e c’è gente che ha voluto vedere i canali — che ha discusso sulla loro esistenza — per secoli!». La vita oltre la Terra, che ci sia oppure no, suscita non poche domande e l’Homo sapiens è curioso per Natura e Cultura, sia antica che moderna!