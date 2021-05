Napoli. 8  Maggio, preghiera di testimonianza davanti all’ospedale San Paolo

(Gennaro Pignatiello) NAPOLI Eravamo in otto, testimoni del nostro tempo, “in tempo di Covid”. Quante restrizioni in questo tempo; zone dai colori arcobaleno per chiudere o aprire le attività. Ma il traffico abortivo non è mai stato chiuso; anche in questo ospedale che porta il nome dell’apostolo delle genti. Ci siamo disposti distanziati come di norma, di fronte all’ospedale e alla trada principale trafficatissima e centinaia di persone dalle macchine che passavano hanno visto l’insolita scena, persone che pregano: oranti di strada. Dopo due Rosari con litanie finali, quello della gloria e quello del dolore, abbiamo intonato la supplica alla Madonna di Pompei. Non lo so in cielo quale preghiera è stata più gradita, se la nostra di periferia, di poco più di otto persone, o quella ufficiale nelle chiese. Abbiamo pregato con le parole del Beato Bartolo Longo, ma dal cuore sono uscite le parole dei bimbi mai nati. Bimbi che Dio chiama all’esistenza, ma che una legge crudele la “194” li sottrae alla vita. “Con la bocca dei bimbi e dei lattanti ti loderà la mia bocca”; è questo scritto nella Parola.

C’è anche scritto che Dio accoglie il cuore contrito. Dio, perdonaci per tutti i bambini; che uccisi da noi nel grembo materno non hanno potuto lodarti con la loro bocca. Dio, perdonaci per l’abominevole peccato dell’aborto per il quale qui, davanti al San Paolo, otto persone in tutto oggi ti hanno pregato con la corona in mano del santo Rosario.