Milano. Manifestazione contro il ddl Zan il 15 maggio.

(Caserta24ore-IlMezzogiorno) MILANO In Senato è stato incardinato il ddl Zan contro l’omotransfobia: una norma che non aggiunge nessuna tutela alle vittime di violenza e discriminazioni, già tutelate dal Codice Penale, ma mira a imbavagliare le opinioni e a introdurre la nefasta ideologia gender nelle scuole! Il tutto mentre l’Italia è da tempo in preda a una grave emergenza sanitaria e a una profonda crisi economica, e malgrado gli appelli all’unità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Contro questa pericolosa deriva, e in nome delle libertà di opinione, pensiero, parola, espressione ed educazione, l’associazione Pro Vita e famiglia scende in piazza a Milano il prossimo 15 maggio, in piazza Duomo – lato Marconi. Peraltro, il fronte contro questo disegno di legge è molto ampio e variegato, dal momento che oltre a noi hanno espresso la loro contrarietà al testo anche le femministe, i comunisti, i verdi, i liberali e perfino alcuni esponenti dello stesso mondo LGBTQIA . Una manifestazione quindi contro la dittatura del pensiero unico il prossimo 15 maggio alle 15.00, in piazza Duomo – lato Marconi a Milano!