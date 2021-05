Caserta. Prescritti gli avvisi di pagamento TASI 2015

(da Unione Nazionale Consumatori Caserta) Moltissimi utenti si sono rivolti e continuano a rivolgersi presso la nostra sede per chiedere informazioni sugli avvisi di accertamento inviati dalla Publiservizi, relativi al pagamento TASI 2015. Al riguardo, l’Unione Nazionale Consumatori, effettuate le dovute verifiche, ha constatato la decorrenza dei termini di prescrizione degli atti inviati, nonostante vi sia stata la proroga del governo che ha spostato la data per la richiesta di pagamento, pertanto le richieste sono illegittime. Per ulteriori informazioni e/o modalità per presentare ricorso, rivolgersi alla sede dell’Unione Nazionale Consumatori di Caserta, Piazza Matteotti n.26, tel. N.0823 442221. La sede è aperta nei giorni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10,00 alle

12,00 e dalle ore 17,00 alle 19,00. Il Presidente Dott. Fortunato Giaquinto