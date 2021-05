(Caserta24ore) CAPUA Museo Campano: una delle Matres ed una stele in viaggio per la mostra “Tota Italia, alle origini di una nazione”, alle Scuderie del Quirinale dal 14 maggio al 25 luglio. Grande fermento ieri mattina al Museo Campano per la partenza di 2 opere destinate alla mostra “Tota Italia alle origini di una nazione” alle

Si tratta di una delle Matres e di una stele, entrambe di grande valore artistico ma soprattutto territoriale. Rappresenteranno la nostra Terra di Lavoro e la nostra provincia, nonché il territorio di Capua alla grande mostra

al 25 luglio. Un grande vanto e un giusto e riconosciuto valore al Museo Campano.