Capodrise ricorda Padre Colombano Moriello in odore di santità

(Caserta24ore) CAPODRISE Sabato 8 maggio 2021, in seguito alla celebrazione eucaristica delle ore 11:30, tenutasi presso la ๐˜—๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ตโ€™๐˜ˆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ข ๐˜ˆ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ di Capodrise, lโ€™Associazione Risvegli Culturali, Centro Studi di Storia Patria della Cittร di Marcianise, ha donato una foto ritraente il volto di Padre Colombano Moriello. Il quadro era giร esposto in passato, poi perso. Solo grazie al lavoro di Donato Musone, fondatore dellโ€™Associazione Risvegli Culturali, il dipinto รจ stato finalmente recuperato tramite una foto ed รจ stato possibile organizzare lโ€™evento. Padre Colombano Moriello, al secolo Pasquale, nacque a Capodrise nel 1821 e ricoprรฌ la carica di ๐๐š๐๐ซ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ž di Napoli ๐๐ž๐ข ๐Ÿ๐ซ๐š๐ญ๐ข ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐ž๐ฌ๐œ๐š๐ง๐ข. Dagli scritti piรน approfonditi ci perviene che, dopo la sua morte, il popolo lo venerava come un santo. รˆ bene ricordare che questโ€™anno si celebra il ๐Ÿ๐ŸŽ๐ŸŽยฐ ๐š๐ง๐ง๐ข๐ฏ๐ž๐ซ๐ฌ๐š๐ซ๐ข๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐ง๐š๐ฌ๐œ๐ข๐ญ๐š.

L’anniversario รจ stato ricordato anche con la pubblicazione di un opuscoletto su Padre Colombano a cura di Risvegli Culturali. Cโ€™รจ stata una massiccia partecipazione allโ€™evento, durante il quale il parroco Don Giuseppe di Bernardo ha elogiato la figura di padre Colombano Moriello per le sue virtรน, personalitร fin ad oggi sconosciuta alla popolazione di Capodrise. โ€œSiamo convinti che le celebrazioni e gli anniversari siano molto importanti in quanto creano ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™ž๐™ฉ๐™–ฬ€ ed elevano la ๐™ซ๐™ž๐™ฉ๐™– ๐™˜๐™ช๐™ก๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™ก๐™š ๐™™๐™š๐™ก๐™ก๐™– ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™ฉ๐™–ฬ€ offrendo interessanti spaccati storici.โ€, affermano i Giovani dellโ€™Associazione che hanno partecipato allโ€™evento.