Avellino – Benevento. In Irpinia e Sannio i vaccini sono un miraggio.

(ilMezzogiorno) In Irpinia e Sannio i vaccini sono un miraggio. Incapacità e malafede fanno si che queste due provincie siano al palo con le vaccinazioni. Gli over 50 ormai possono morire.

Dopo una settimana della nostra denuncia, ancora nessuna risposta ci è stata data, nella provincia di Avellino e di Benevento vaccinarsi resta un miraggio. Gli over 50 di queste due provincie, fatti registrare nella piattaforma regionale ancora ad oggi sono al palo. Nessuna risposta, nessuna indicazione, men che meno nessuna spiegazione del motivo del ritardo. Basti pensare che le tanto bistrattate provincie di Napoli, Salerno e Caserta è già da una settimana che provvedono a vaccinare gli over 50, addirittura a Marcianise hanno promosso è fatto l’open day del vaccino, vaccinando 30 mila persone con migliaia di trentenni. Qui in Irpinia e nel Sannio le autorità come al solito dormono sogni tranquilli. Inefficienza e malafede, come sempre la fanno da padrona. Si perché sono tantissimi quelli che non avevano i requisiti, ed invece sono stati già vaccinati, alla faccia delle fasce di età è di chi rispetta le regole. Ma si sa, in queste nostre provincie, lo sport preferito è avere un amico che ti fa saltare la fila. In tanto gli over 50 si ammalano di covid …. (comunicato FLAICA CUB CAMPANIA)