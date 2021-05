Ferrara. Conferenza del prof. Luigi Pepe per il bicentenario di Napoleone

(ilMezzogiorno) L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI FERRARA Palazzo Tibertelli, via del Gregorio, 13 comunica che mercoledì 5 maggio 2021, alle ore 17 sarà trasmessa in diretta streaming dalla Biblioteca “Lionello Poletti” dell’Accademia delle Scienze di Ferrara in collaborazione l’Università degli Studi di Ferrara e la Società Italiana di Storia delle Matematiche la relazione del prof. Luigi Pepe (professore emerito) sul tema:

Napoleone: le Istituzioni scientifiche, i Licei, le Università. Dopo i saluti del Presidente dell’Accademia, dott. Francesco Scutellari e del Presidente della Società Italiana di Storia delle Matematiche, prof.ssa Maria Teresa Borgato, seguirà la relazione del prof. Luigi Pepe (professore emerito dell’Università degli Studi di Ferrara)

Il 5 maggio 1821 moriva a Sant’Elena Napoleone Bonaparte. Le sue imprese militari e il codice civile napoleonico appartengono alla storia europea. Sono abbastanza conosciuti il suo interesse per le matematiche e l’amicizia che lo legò a Lagrange, Laplace, e soprattutto a Monge. Non altrettanto note sono le riforme napoleoniche nel campo dell’organizzazione delle comunità scientifiche, dell’università e delle scuole. L’eredità della Rivoluzione francese (Institut, Grandes Ecoles) si riscontra nell’opera del gen. Bonaparte, nella Campagna d’Italia e nella Spedizione in Egitto. Per tutta la sua vita egli ebbe rapporti privilegiati con gli scienziati. Primo console, realizzò il Concordato, creò i Licei, promulgò il Codice Civile. Imperatore dei Francesi riformò il sistema universitario. Napoleone fu anche Presidente della prima Repubblica Italiana del 1802 e poi Re d’Italia, dal 1805 alla fine della sua avventura politica e militare, lasciando un’eredità ancora riscontrabile nelle nostre Università, nelle Scuole, nelle Biblioteche, negli Atenei civici.

Di seguito il link sul canale youtube per la visione della seduta: Napoleone le Istituzioni Scientifiche, i Licei, le Università