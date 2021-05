Napoli, mini quad parcheggiato fra i loculi nel cimitero diPoggioreale. La denuncia parte dai social. Borrelli: “Zero rispetto anche per idefunti”

“Nel cimitero di Poggioreale accade, fra i tanti disagi, chevenga anche lasciato un mini quad fra i loculi. Ce lo hanno segnalato tanticittadini dopo un post pubblicato sui social. Uno scempio totale, simbolo diuna totale noncuranza per un luogo sacro che ogni giorno versa in condizionisempre peggiori. Zero rispetto per i defunti, è vergognoso che i cittadinidebbano assistere a un simile degrado. Abbiamo allertato il Comune e gli ufficicompetenti per restituire dignità e decoro ai defunti e capire chi sia ilresponsabile”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale diEuropa Verde che ha annunciato di aver inviato una nota al servizio cimiteridel comune per verificare il luogo dove sarebbe avvenuto il fatto e provvedereai dovuti interventi.