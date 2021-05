“Napoli Solidale”: domani nel quartiere San Lorenzo quarta distribuzione di generi alimentari

(IlMezzogiorno) NAPOLI “Si terrà domani, domenica 2 maggio 2021, alle ore 11.00 presso piazza E. De Filippo nel quartiere San Lorenzo, la distribuzione di generi alimentari di prima necessità frutto dell’iniziativa “Napoli Solidale” ideata dalle associazioni Campo Sud, Solid, Nuovo Avvenire e Family Point che due volte al mese tocca i quartieri popolari e periferici della città per portare aiuto alle famiglie in difficoltà.

Quella di domani è la quarta tappa della iniziativa”. È quanto fa sapere in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud.