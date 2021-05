In India code interminabili di persone in agonia.

(Marigona Uka – Avaaz) I malati traghettati in barella in giro per ospedali senza più letti, mentre faticano sempre più a respirare. A Delhi, la situazione è così grave che sono arrivati a fare dei turni per accedere alle poche bombole di ossigeno disponibili. L’India sta vacillando, colpita dalla peggiore ondata di Covid nel mondo.

Con oltre 350mila nuovi casi al giorno e la morte a ogni angolo, i pazienti e le loro famiglie corrono contro il tempo, implorando ossigeno e medicine fuori dagli ospedali sovraffollati. In troppi casi, è il lutto ad attenderli.

Medici coraggiosi, operatori umanitari e gruppi locali stanno facendo il possibile per contenere questo virus mortale, ma stanno per crollare e hanno urgente bisogno di aiuto e forniture salvavita!

Nelle unità di terapia intensiva, nei corridoi degli ospedali sovraffollati, e nei forni crematori strapieni, gli operatori sanitari sono stati lasciati soli a combattere una battaglia impossibile. Stanno condividendo video di appelli disperati, chiedendo ossigeno e altro materiale per poter mantenere in vita i pazienti.

A un anno dall’inizio della pandemia, sappiamo che sono spesso i più vulnerabili a essere colpiti più duramente. E il nostro movimento ha raccolto milioni per sostenere gruppi di soccorso fidati che lavorano in prima linea, fornendo assistenza medica e risorse a chi ne ha più bisogno. Occorre finanziare il cruciale lavoro in prima linea, compreso il coordinamento delle cure, per reagire tempestivamente a una situazione che cambia di continuo;

Dare direttamente denaro contante alle persone più vulnerabili, per le immediate necessità di cibo e salute.

È difficile immaginare di reagire a una tragedia di questa portata… eppure, è in momenti come questo che è più che mai necessario. Dall’inizio della pandemia, il nostro movimento ha mostrato tutta la sua forza andando in soccorso dei più vulnerabili. Insieme abbiamo donato milioni di pasti e migliaia di forniture mediche a comunità colpite dal virus in Pakistan e Bolivia, dal Congo al Brasile. Abbiamo sostenuto gruppi indigeni in Amazzonia e i Masai in Kenya proprio mentre il Covid iniziava a devastare le loro comunità. Allora uniamoci di nuovo, per l’India e la nostra umanità comune.