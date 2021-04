Il Garante dei disabili, avv. Paolo Colombo: “E’ ora di aprire tutte le RSA alle visite”.

(ilMezzogiorno) NAPOLI Il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, lancia un sentito appello alla Regione e a tutte le RSA affinché permettano le visite dei familiari, ovviamente con tutte le garanzie e in sicurezza per tutti.

“Purtroppo – dichiara l’avv. Colombo – la pandemia per Covid19 ha provocato moltissimi morti nelle RSA e ha determinato l’isolamento dai propri familiari e dai propri cari.”

“Considerato che, gli ospiti, i lavoratori delle RSA e i visitatori sono in gran parte vaccinati, se vengono rispettate le regole – che già ci sono – e ci si attrezza per consentire le visite, è assolutamente necessario aprire tutte le RSA, permettere l’abbraccio con i familiari e i propri cari e riprendere una vita normale.”

Il Garante dei disabili Avv. Paolo Colombo