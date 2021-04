Vairano. Ruba incasso da auto a commerciante, acciuffato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Vairano Scalo (CE), in Caianello (CE), hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per furto aggravato, di L.C., cl. 1966, del luogo.

L’uomo è ritenuto responsabile di essersi impossessato della somma in contanti di euro 9.000,00, asportata dall’interno di un marsupio custodito in un furgone lasciato in sosta presso il parcheggiato di una locale rivendita di ortofrutta.

Lo stesso subito dopo aver aperto il mezzo e asportato il contante si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Le immediate indagini, avviate dai militari dell’Arma intervenuti su segnalazione della vittima, un commerciante del luogo, hanno consentito di individuare e rintracciare il malvivente presso la propria abitazione, dove a seguito di perquisizione locale è stata rivenuta gran parte della somma occultata in varie stanze dell’immobile.

Quanto rinvenuto è stato restituito all’avente diritto.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.