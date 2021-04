Quale 25 aprile 2021 se il cittadino italiano viene trattato da suddito?

(Giuseppe Pace, Partito Pensionati) Ricordare per non commettere i medesimi errori. Questo è il monito della ricorrenza del 25 aprile: Festa della Liberazione dal nazifascismo dal 1945. La liberazione, (libera-azione), uscita da un incubo, rispecchia realisticamente l’anelito dell’umanità contro il male delle dittature. L’Unione Europea ha deliberato che le dittatura nazista e comunista sono analoghe per aver ucciso milioni di persone (nei Lager la prima nei Gulag la seconda), anche se qualche noto storico distingue la prima dalla seconda e non ne condivide la deliberazione comunitaria. Si potrebbe pensare che propende per un peso e due misure data la sua fede nel mito dell’egalitarismo dogmatico. L’incubo della guerra, dei bombardamenti, delle rappresaglie, delle stragi l’Unione Europea lo ha allontanato di 76 anni. Oggi a Padova, all’Arcella davanti la chiesa della S.Trinità, rivedevo la statua dei militari italiani, oltre 9 mila, della Divisione Acqui trucidati dai nazisti a Cefalonia e a Corfù dopo l’8 settembre 1945. Che brutalità perpetrata dall’esercito tedesco e che non assunzione di responsabilità ebbero il nostro re e i collaboratori, soprattutto in armi e con divisa dopo l’armistizio badogliano. Alla Resistenza parteciparono non pochi cattolici, laici, socialisti e comunisti, non solo questi ultimi, che subivano anche il fascino dei bolscevichi moscoviti. Oggi combattiamo un’altra guerra, la pandemia da covid19. Essa non sempre, a me pare, pone al centro il cittadino che la sta combattendo, sia pure ingabbiato da uno statalismo di maniera soprattutto in area pidiessina e grillina. Si assiste anche ad una recrudescenza di ruberie, usura e sistema tangentizio ad alti e medi livelli politici e sottobosco. Aveva ragione il Partigiano, Sandro Pertini, che alzava sovente la voce morale contro i non pochi truffatori di questo stato democratico. Il Covid-19, fa ancora paura per le morti assurde e incomprensibili di moltissimi anziani pensionati, causate anche da non corrette strategie spesso provocate dal timore di sbagliare, per i provvedimenti contro il diffondersi del male e soprattutto per non aver preso misure preventive i primi giorni del contagio in Lombardia. Ma quelle responsabilità, non assunte da chi di dovere, le smaschererà la Magistratura per onorare la memoria dei molti anziani morti in case di riposo: i parenti hanno querelato i responsabili. Il cittadino italiano si aspetta giustizia e non pietismo partitico che già tende a coprire le responsabilità. Purtroppo certi rappresentanti di partiti, per contenere la perdita di consensi elettorali, ostacolano, per mera propaganda, l’azione della Magistratura, potere indipendente dagli altri due, che tutela il cittadino e non le malefatte del potere esecutivo giallo-verde e giallo-rosso o di qualunque altro colore e tonalità. In Italia la Liberazione dal nazifascismo non ha prodotto una liberazione anche del cittadino verso la burocrazia opprimente e frenante lo sviluppo economico e culturale della società. Abbiamo ancora non poca strada da fare. Il cittadino italiano, anche se pensionato con pesante pressione fiscale statalista (la più alta in Europa), non è secondo ad altri in Europa e nel mondo per l’enorme eredità rinascimentale e precedente che ha avuto come dono dalle generazioni degli avi. Che il 25 aprile ci ricordi questo e che sia di monito verso un’altra resistenza di ognuno verso i soprusi burocratici diurni e verso parti dell’imperante partitismo che blocca la società ed il cittadino rispettoso delle leggi e della Carta Costituzionale. Il cittadino, per l’art. 4 costituzionale, è obbligato a collaborare per il progresso materiale e spirituale della società. Non dimentichiamolo, ma nello stesso tempo esigiamo anche che lo Stato non faccia da padre padrone con lacci gravidi d’autoritarismo che frenano lo sviluppo democratico e liberale. La luce, sempre più sottile della Liberazione dal nazifascismo, ci illumini il presente ed il futuro prossimo da cittadini e non più da sudditi moderni con l’analfabetismo di ritorno.