Roma. Rita Benigni, una bambina di 11 anni e i suoi miracoli

(Paolo Mesolella su Miracoli,22.04.2021) ROMA. RITA BENIGNI, UNA BAMBINA DI 11 ANNI CONSIDERATA SANTA. RITROVATE LE TESTIMONIANZE DEI SUOI MIRACOLI Un giorno curiosando nella biblioteca del santuario della Civita a Gaeta, ho visto, appoggiato sopra uno scaffale, un manoscritto di cinquanta pagine. Sulla prima pagina c’era la foto annerita di una bambina con il vestito bianco della prima comunione. Sotto, la scritta: ”Rita Benigni morta il 25 novembre 1933 in concetto di santità”. Sfogliando le pagine ho scoperto la storia di una bambina santa poco conosciuta, ma che mi piace ricordare sul nostro giornale. Il fascicolo, scritto a mano, conservava le testimonianze delle numerose grazie ricevute da questa bambina straordinaria.

La vita. Rita nacque a Roma il 3 giugno 1922 da papà Quirino e da mamma Angela Zambarelli. Fu battezzata nella chiesa di Santa Maria Liberatrice al Testaccio. Studiò nell’Istituto delle Figlie della Divina Provvidenza. Nutriva una devozione particolare per il Bambino del santuario dell’Ara Coeli. Ma visitava anche le altre chiese di Roma. Racconta Padre Susat nella sua testimonianza:” Un giorno, nella chiesa di San Pietro in Vincoli, la sua curiosità fu attratta dal corpo di S. Aurelio Martire, martire dodicenne, custodito sotto l’altare principale. Si avviciò e disse:”Mi piacerebbe essere come lui, per essere sempre vicino a Gesù”.

Nell’ospedale San Giovanni

Quasi un presagio. Ben presto infattti, si ammalò e nel 1931 fu ricoverata nell’ospedale di San Giovanni in Laterano a Roma. Ciò nonostante, per quando fosse piccola e fragile, teneva compagnia ai malati più grandi. Scrive l’infermiera Beatrice Santiprosperi alla madre di Rita, dopo la morte della bambina:” Ero infermiera nel reparto dove era stata ricoverata la cara bimba. Quando incominciò a migliorare, mi diceva spesso che sarebbe restata con me volentieri a fare l’infermiera. Si alzava dal letto e andava in giro per la corsia, domandando alle malate più gravi se avessero bisogno di qualche cosa e porgeva loro un bicchiere d’acqua o altre cose al punto da edificare coloro che la osservavano”.

La via dolorosa della malattia. Nel marzo del 1931 era iniziata per lei la via dolorosa della malattia. Si trattava di una malattia nervosa che le fece perdere la parola e la costrinse al ricovero nell’ospedale di San Giovanni. La corea le lasciò un soffio al cuore che le rendeva difficoltoso il respiro e che la tormentò fino all’estate del 1933. Il 4 settembre poi fu assalita dalla febbre ed il suo cuore tornò a palpitare con difficoltà al punto da non darle un minuto di riposo. A nulla valsero le prescrizioni dei medici specialisti: dopo tre lunghi mesi, vissuti incollata al letto, morì. Il padre e la madre che la vegliavano giorno e notte e lo zio Luigi vicario dei padri Somaschi, rimasero ammirati dalla sua rassegnazione e dalla sua devozione alle sofferenze del Crocifisso. Una condivisione di amore al dolore di Gesù che la rendeva forte e serena a dispetto della sua piccola età, del suo sesso fragile e della malattia. Lei pregava e si affidava alla Madonna del Rosario di Pompei e a Santa Gemma Galgani della quale portava sempre con se una reliquia.

La Via Crucis. In alcuni giorni della settimana, ricorda padre Susat, “faceva il pio esercizio della Via Crucis, sorreggendo nelle sue mani stanche il Crocifisso e rinnovava il cammino del suo Signore verso il calvario”. Il 22 novembre 1922, prima di lasciare per l’ultima volta la casa paterna per recarsi all’ospedale, volle prostrarsi davanti all’immagine di Gesù Bambini all’Ara Poi andò all’ospedale di San Camillo dove trascorse tre giorni di sofferenze come quelle che visse Gesù durante le ultime tre ore di agonia. Una sofferenza indicibile ma vissuta nel più stretto riserbo. Finché alle sei del mattino del 25 novembre 1933 non reclinò il capo. Prima di morire aveva scritto dietro ad un’immaginetta di San Giuseppe due righe che sono una sorte di testamento spirituale:”Stima assai l’umiltà e abbraccia la Croce, scegli su questa terra l’ultimo posto per avere il primo in Paradiso”. Un programma di vita, l’intero Vangelo racchiuso in sole due righe. Un programma che, dopo averlo vissuto lei nella sua breve vita di bambina crocifissa dal dolore, indicava ai giovani come lei.

La preghiera. La Curia Arcivescovile di Gaeta il 27 ottobre 1941 approvò per lei una preghiera in cui si legge: “O Augusta Trinità…Ti supplichiamo di glorificare, anche quaggiù, la tua piccola Rita, che nell’amore a Gesù Bambino, trovò il segreto della sua angelica adolescenza e della beata sua morte”.

Le grazie ricevute. Sono numerose le grazie ricevute dai suoi devoti. Tra le carte ho trovato testimonianze provenienti da Roma, Nettuno, Albano Laziale, Genazzano, Scauri (Latina), Ferentino, Carinola (Caserta), Firenze, Castiglione del lago, Sperlonga, Gaeta. Testimonianze di uomini e donne, dichiarazioni di grazie ricevute e Miracoli, sincere e degne di fede. Le grazie appaiono ordinate cronologicamente a partire dal 1938 . La prima testimonianza è del 21 dicembre del 1938, tre anni dopo la morte della piccola Rita, avvenuta il 25 novembre 1933 Mariani Natale di Roma ricorda che il 1 settembre 1937 ricevette un fonogramma di trasferimento in attesa di essere licenziato, ma grazie alla sua devozione a Rita Benigni ottiene, per sua intercessione, il riconoscimento della sua innocenza ed il reintegro nelle sue funzioni. La seconda grazia è la guarigione di una donna da una grave forma di tifo. “Mio cognato Giorgio, scrive Giuliana Faccenda di Roma il 19 luglio 1947, mi portò un vestito appartenente alla piccola Rita e me lo pose sul petto. Ora sono perfettamente guarita e ringrazio di cuore la mia benefattrice augurandomi di vederla presto venerata sugli altari”. Poi c’è la testimonianza del carabiniere Francesco Piattelli di Cisterna di Latina che il 4 ottobre 1942 scampò ad un fulmine che lo aveva colpito mentre era in caserma e lo aveva lasciato privo di vita. Scrive:” Attribuisco la mia salvezza e quella dei miei compagni, alla intercessione della santa giovinetta Rita Benigni, della quale portavo devotamente addosso, una immaginetta”. Scrive invece Armida Cossetti di Albano Laziale il 1 maggio del 1945:” Mio figlio Rolando di 20 anni, malato di una gravissima forma di tifo maligno e difterite, era moribondo perché la scienza umana si era pronunciata che non vi era più nulla da fare. Il prof. Ficacci dell’ospedale San Camillo di Roma mi disse che solo un miracolo lo avrebbe potuto salvare. A questo punto mi rivolsi alla cara Rita. Da quel momento il mio caro Rolando incominciò a migliorare fino alla completa guarigione”. Un’altra testimonianza è del 10 giugno 1946. Scrive Assunta Paparella di Scauri:” Nel mese di maggio scorso una mia nipotina di due anni, di nome Angela Petrillo, si ammalò gravemente di febbri malariche al punto da diventare irriconoscibile. Visto il caso disperato, ci rivolgemmo con fede alla venerabile Rita Benigni, mettendo una sua immaginetta sotto il cuscino della piccola inferma. Durante la notte, in sogno, mi comparve Rita, vestita di bianco…La mattina seguente la piccola era senza febbre e dopo qualche giorno era completamente guarita”. Tra le numerose testimonianze anche quella della Superiora delle Ancelle del Sacro Cuore di Scauri Maria Rosa Sparano che conferma la guarigione della consorella Pasqualina Gentile, guarita senza subire alcun intervento chirurgico. Ricorda la suora, Ancella del Sacro Cuore: “Il 27 giugno 1952, a Scauri, mi accorsi che un gonfiore rossastro mi si era manifestato, della grossezza di un pomo, al fianco destro, duro come un sasso e mi dava molto fastidio. Nonostante i medicamenti, il gonfiore non accennava a risolversi. Allora decidemmo di ricorrere all’intercessione della santa giovinetta Rita Benigni per ottenere la grazia della guarigione. Nella notte seguente del primo giorno del triduo di preghiere, fu constatata la completa sparizione dell’infiammazione”. Erminia Battaglini di Castiglione del Lago, invece, fu guarita da un male al cuore. Scrive in una testimonianza del 7 ottobre 1952: ” Soffrivo di insufficienza cardiaca e da circa due mesi il male si era aggravato da ridurmi agli estremi. Il medico non nascose ai miei familiari che non vi era più nulla da fare. Da mia figlia Rosa mi fu portata un’immagine di Rita Benigni e le chiesi la grazia della guarigione. Da quel momento incominciai a migliorare ed oggi, a 77 anni, sono perfettamente guarita”.

Tra le carte si leggono testimonianze di altri episodi prodigiosi e grazie ricevute: la piccola Rita di sette anni di Ferentino, investita da una macchina ad alta velocità il 4 aprile 1948, rimane illesa dopo l’invocazione alla Benigni; la signora Rossi Angelina di Carinola, salvata a 62 anni dall’asfissia, dovuta agli effetti dell’acido carbonico sprigionato da un braciere di legna verde. Una testimonianza arriva al parroco di Scauri il 15 ottobre 1951. Arriva da Firenze ed è di Floriana Bardini che ringrazia la piccola Rita per la cui intercessione ha trovato un lavoro.

Tra le carte diverse lettere scritte da parroci e Vescovi dirette al padre Quirino, come quella scritta l’8 maggio 1942 dall’Arcivescovo di Gaeta Dionigi Casaroli: “Faccio voti, scrive, per il felice sviluppo della causa e per la sollecita elevazione alla gloria di quell’anima eletta”. Oppure quella scritta il 24 maggio 1942 dal Vescovo di Amelia mons. Vincenzo Lojali: ”Il Signori glorifichi il bel giglio spuntato dalla vostra famiglia”. Infine la lettera di mons. Ennio Barbieri, Arcivescovo di Ferrara:”Chi sa quante volte sarà venuta in mente nel contemplarla, la divina parola di Cristo:”Considerate i gigli del campo! . Questi fiori silvestri di cui nessuno ha particolare cura, che ignorano le accurate selezioni, ma crescono nel piano aperto dei campi, aprono le corolle al sole del Buon Dio. Questi fiori simboleggiano così bene tante anime privilegiate che richiamano il prezioso tessuto della santità evangelica, come quella di Rita Benigni, piccolo giglio dei campi romani”.

Il Bambino di Santa Maria in Aracoeli a Roma Sulla cima del Campidoglio c’è la basilica di S. Maria in Ara Coeli e al suo interno è custodita una delle icone più venerate dai romani: il Santo Bambino. Ogni 6 gennaio con questa piccola statua intagliata nel legno del Getsemani, viene benedetta la città. E’ una delle icone più sacre di Roma, ed è ritenuta miracolosa e in grado di guarire i malati più gravi. Quella conservata, però, è una copia dell’originale rubato nel 1994. La statua originale, alta sessanta centimetri, fu scolpita nel legno d’olivo dell’orto del Getsemani alla fine del Quattrocento da un frate francescano che, per timore di rovinarla pitturandola, una sera, prima di addormentarsi, pregò il Bambino di ispirarlo e al risveglio trovò la statua dipinta. Nell’Ottocento il Bambino veniva portato ai malati in carrozza e ancora oggi continua a ricevere lettere dai bambini di tutto il mondo.

Squilla Francescana Si legge nel n. 8, anno III, di “Squilla Francescana”, il periodico del Collegio Serafico di Orte (Viterbo) : “La voce di Gesù ci chiama alla scuola dei piccoli. Tra i piccoli Egli sceglie i suoi amici. Uno di questi è Rita Benigni, l’undicenne figliola di Quirino e Angelina Zambarelli. L’umiltà del suo cuore e l’amore al soffrire ci vengono mostrati da alcune parole che scrisse nell’ultimo anno della sua vita su un’immaginetta di San Giuseppe: ”Stima assai l’umiltà e abbraccia la Croce, scegli su questa terra l’ultimo posto per avere il primo in Paradiso”. Rita Benigni fu una piccola martire di Gesù. A lui, che venerava particolarmente nell’immagine del Sasnto Bambino di Ara Coeli, offrì tutte le sue sofferenze.