Isola del Gran Sasso (Teramo) Al santuario di San Gabriele il Giubileo per il centenario della canonizzazione

(Paolo Mesolella – Miracoli del 22 aprile 2021) ISOLA DEL GRAN SASSO (Teramo) – 100 ANNI FA GABRIELE DELL’ADDOLORATA DIVENTO’ SANTO. Gabriele dell’Addolorata è diventato Santo cento anni fa. Alla cerimonia di canonizzazione, nella basilica di San Pietro a Roma, assistettero 40 cardinali e 400 vescovi provenienti da ogni parte del modo e migliaia di fedeli. C’era anche Michele, il fratello maggiore che era medico ed il suo compagno di convento, fratel Silvestro. Era morto il 27 febbraio del 1862 quando aveva appena 24 anni. Francesco Possenti, questo il suo nome di battesimo, era un giovane di Assisi, bello, intelligente, ricco e brillante che a 18 anni si era ritirato in un convento dei padri Passionisti cambiando vita e il nome con quello di Gabriele dell’Addolorata. Una malattia improvvisa, la tubercolosi, in pochi mesi lo aveva portato alla morte. Una vita breve la sua, ma feconda. Oggi san Gabriele è amato in tutto il mondo anche grazie ai suoi confratelli Passionisti che sono presenti in una sessantina di nazioni. E milioni i pellegrini ogni anno accorrono al suo santuario ad Isola del Gran Sasso, affascinati dal suo richiamo. A lui sono state dedicate un migliaio di chiese e portano il suo nome un casello autostradale, ponti, viadotti, piazze, strade, palestre, scuole e ospedali.

Quest’anno ricorre l’anno giubilare per il Centenario della sua canonizzazione che si sarebbe dovuto svolgere lo scorso anno, ma che è stato rinviato per l’emergenza da Covid-19 e sabato 27 febbraio, festa liturgica del santo, sono iniziate le celebrazioni presso il suo santuario. Per l’occasione la Penitenzieria Apostolica Vaticana ha anche concesso l’indulgenza plenaria. Il percorso giubilare prevede la visita a sei luoghi santi, presenti nel santuario: la Porta Santa, l’altare dell’Addolorata, la tomba di San Gabriele, la cappella confessioni, l’altare del Santuario e l’urna del santo.

Il Giubileo per il centenario della canonizzazione

Il giubileo per il centenario della canonizzazione è iniziato sabato 27 febbraio, con l’apertura della Porta Santa da parte di mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo -Atri, e resterà aperta fino al 22 febbraio 2022. Dopo la cerimonia di apertura celebreranno la Santa Messa al santuario, nel corso dell’anno giubilare: mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti -Vasto ( il 17 aprile), mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia -Venafro (il 25 aprile), mons. Emil Paul Tscherring, Nunzio apostolico in Italia (l’8 maggio); mons. Claudio Palumbo, vescovo di Trivento (il 16 maggio); mons. Giulio Mencuccini, vescovo di Sanggan in Indonesia (il 20 giugno); Padre Luigi Vaninetti, Superiore Provinciale dei Passionisti in Italia, Francia e Portogallo (il 4 luglio), mons. Pietro Santoro, vescovo di Avezzano (il 24 luglio), mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona (il 1 agosto), mons. Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli (il 7 agosto); il Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi (il 29 agosto), il Cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell’Aquila (il 4 settembre), mons. Gian Carlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso (il 18 settembre), mons. Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia (il 10 ottobre), mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata -Tolentino (il 23 ottobre); mons. Emidio Cipollone, arcivescovo di Lanciano-Ortona (il 24 ottobre); Mons. Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara (il 14 novembre).

I Miracoli. San Gabriele dell’Addolorata è conosciuto come il “santo dei miracoli”. Fin dal 1892, anno della riesumazione del suo corpo, il giovane studente passionista iniziò ad operare miracoli. Da allora si contano migliaia di episodi prodigiosi attribuiti al santo.

Sono davvero numerose infatti le persone che hanno testimoniato di aver avuto miracoli per sua intercessione. Tra queste Santa Gemma Galgani che indicò alla sua intercessione l’ essere guarita da una grave malattia. Delle tante testimonianze ne ricordiamo alcune.

Un giorno, mentre in casa rincorreva il fratellino Enrico, questi gli chiuse improvvisamente la porta in faccia procurandogli una frattura al setto nasale che gli resterà per tutta la vita.

Francesca A questo episodio si richiama la testimonianza dei genitori della piccola Francesca Carbone nata a Chieti nel 1986. All’età di cinque mesi si ammala di pielonefrite, una grave infiammazione al rene che la costringe a lunghe cure nell’ospedale di Chieti . Un giorno la mamma Eufemia porta in ospedale un libretto di preghiere con all’interno un’immaginetta di san Gabriele cui i genitori si affidano per la guarigione. La notte stessa il santo appare in sogno alla bambina che nota il suo naso rotto. Di lì a poco la bambina guarisce e lascia l’ospedale. Arrivata al santuario, la bambina riconosce il santo nell’urna del cappella.

Lorella Nel giugno del 1975 San Gabriele guarisce anche Lorella Colangelo, una bambina di Montesilvano affetta da leucoencefalite che le impediva di camminare fin dalla scuola elementare. Domenica 16 giugno, nell’ospedale di Ancona, vide una luce intensa dalla quale usciva un frate con una tunica nera e lo stemma dei passionisti a forma di cuore. Sorridente il frate le disse che per guarire si sarebbe dovuta addormentare sulla sua tomba. La richiesta gliela ripeté più volte apparendole in sogno finché la mamma non la portò al santuario. Così il 23 giugno, andarono al santuario e Lorella si addormentò sulla tomba del santo che le apparve sorridente, con un crocifisso in mano e le disse di alzarsi e camminare. Lorella si alzò e scavalcò il recinto di ferro, guarita.

Adele Un’altra volta san Gabriele guarisce Adele Di Rocco di Bisenti (Te) che fin da piccola soffriva di una grave forma di epilessia. Nel 1987 le apparve più volte chiedendole di sospendere la terapia, ma non lo fece, finché alle 2 di notte del 30 luglio 1993, a 22 anni sognò san Gabriele che le diede un ultimatum:” Questa è la tua ultima occasione: basta con la terapia!”. Iniziò così a non prendere più farmaci e da quel momento incominciò a stare bene. Uscì dall’ospedale di Ancona guarita, si è sposata ed ha avuto quattro figli, il primo dei quali lo ha chiamato Gabriele.

Nel 1988, una donna incinta scoprì in una clinica di san Benedetto del Tronto di avere un tumore all’utero in stato avanzato e che doveva essere operata con urgenza. La sera prima dell’operazione il marito invocò san Gabriele. E il giorno seguente, dopo l’anestesia, in sala operatoria, il primario scoprì che non aveva più nulla.

La cintura Un’altra testimonianza scritta è stata inviata al santuario da una signora di Milano: un giorno di settembre 2004 il marito cominciò a stare male a causa di un tumore al sangue, il “linfoma di Hodgkin”. Lei si rivolse a san Gabriele mentre l’oncologo faceva fare al marito cicli continui di chemioterapia e radioterapia. Una notte però sognò San Gabriele: il santo le mostrò il marito ridotto ad uno scheletro e gli mise intorno la cintura del suo abito. Dopo quel sogno il marito iniziò a guarire.

Il mantello

Un’altra testimonianza si legge sul sito on line del santuario. Questa volta si tratta del suo mantello. “Nel marzo 2014, spiega Addolorata Guido di Noha, avvertii un forte dolore al braccio. Per tre settimane non riuscivo a sopportare il dolore. Una risonanza magnetica rivelò che la cuffia del mio braccio era rotta. E I medici non riuscivano a capire il motivo. La mattina seguente vidi in sogno San Gabriele che mi toccava il braccio col mantello. Mi svegliai e il braccio non mi faceva più male. La dottoressa mi disse che il braccio era guarito miracolosamente.

In numerose testimonianze c’è una costante che ricorre: quella del sogno premonitore. E tra i testimoni ci sono persone che hanno sognato il santo senza neanche conoscerne l’esistenza. Sorprendono anche le tante guarigioni di bambini sulla sua tomba, con l’impiego della polverina del suo sepolcro o a contatto con le sue immagini . “Impressionante, scrive Franco D’Anastasio in “100 anni di miracoli per i bambini” è l’ambito delle apparizioni o sogni del santo che annuncia ai bambini la loro guarigione”.

Gli ex voto e la cameretta del transito Uscendo dalla basilica antica, una rampa di scale porta al museo degli ex voto. Si arriva al museo dopo aver attraversato un corridoio con pareti interamente tappezzate dagli ex voto. Le grandi stanze conservano molti ricordi del santo: gli oggetti, i documenti, gli ex voto, le reliquie, i quadri. Tra questi ultimi: l’Immacolata del Bellisari (1775) e la prima immagine di San Gabriele del Grandi (1879). Dal museo si può vedere la Cameretta del Transito, dove San Gabriele visse e morì il 27 febbraio 1862. E si può raggiungere il Coro (la Cappella interna inaugurata il 15 agosto 1853) dove san Gabriele pregava giorno e notte. Alle pareti vi sono le 14 immagini della “Via Crucis”, le stesse venerate dal santo e sopra l’altare, si vede la statua dell’Addolorata che gli era molto cara.

Il nuovo Museo l’arte contemporanea

Molto interessante da visitare è anche il Museo d’arte sacra contemporanea sulla Passione di Cristo. Vi si possono ammirare quadri e sculture di famosi artisti contemporanei come Mimmo Paladino che ha realizzato la grande “Vetrata battesimale”, l’Altare delle continue offese di Angelo Casciello, la Colonna crocifera di Petro Cascella, la Colonna della passione in ceramica di Vincenzo di Giosafatte, la Resurrezione e la Passione di Nino De Simone, il fonte battesimale Di Giuliano Giuliani, la Porta della vita di Carlo Lorenzetti e la Croce in ferro di Giuseppe Spagnuolo.

La vita San Gabriele è nato ad Assisi, da una famiglia aristocratica, il 1 marzo 1838. Era undicesimo di tredici figli e fu battezzato con i nomi di Francesco, Giuseppe, Vincenzo, Pacifico e Rufino, nella stessa fonte in cui fu battezzato S. Francesco d’Assisi, di cui prese il nome. Solo in seguito, quando a 19 anni diventò Passionista, prese il nome di Gabriele dell’Addolorata. Suo padre, Sante Possenti, era governatore di Assisi. Poi nel 1841, quando aveva tre anni, la sua famiglia si trasferisce a Spoleto dove il padre era diventato assessore al tribunale. L’anno seguente la mamma Agnese muore di meningite a quarant’anni. Nel 1850 frequenta il Liceo presso il collegio dei padri Gesuiti. E nel settembre 1856 entra nel noviziato dei Passionisti a Morrovalle (Mc). A diciotto anni Francesco decide di cambiare vita, il ballerino elegante e spensierato si farà chiamare Gabriele e si donerà interamente a Cristo Crocifisso. Il 10 luglio 1858, infatti, entra nel convento di Isola del Gran Sasso dove resterà fino alla morte. Durante l’inverno del 1861 però, avverte i primi sintomi della tubercolosi che lo perseguiteranno fino alla morte, avvenuta il 27 febbraio 1862, alle ore 6.30 del mattino. Non riesce a diventare sacerdote, ma dopo trent’anni dalla morte, avvengono prodigi sulla sua tomba. E il piccolo convento che intanto era stato soppresso e abbandonato, grazie a lui si riempie di pellegrini fino a diventare un santuario visitato ogni anno da due milioni di persone. Il 31 maggio del 1908 Gabriele viene dichiarato Beato da papa san Pio X e il 13 maggio 1920 viene proclamato santo da Benedetto XV. Nel 1926 viene proclamato anche patrono della gioventù cattolica e in seguito Patrono d’Abruzzo. Le sue spoglie mortali sono conservate nel Santuario.

Francesco amava il ballo, la caccia ed il teatro. E rischiò più volte la vita nelle sue spedizioni di caccia. Ma un giorno, durante la processione dell’icona della Madonna Addolorata, capì che la felicità l’avrebbe trovata nella vita sacerdotale. Perciò a 18 anni salutò il padre e i fratelli e partì per Morrovalle (MC) per seguire il noviziato presso i Padri Passionisti.

Durante il noviziato coltivò un grande amore per il Cristo Crocifisso e la Madonna Addolorata. E oltre al voto di devozione al Cristo Crocifisso, comune a tutti i Passionisti, prese anche quello di devozione alla Madonna dell’Addolorata. Prima che potesse essere ordinato sacerdote, però Gabriele muore, all’età di 24 anni, nel convento passionista di Isola del Gran Sasso stringendo al petto un’immagine della Madonna Addolorata.

Gabriele dell’Addolorata è stato poi canonizzato da Papa Benedetto XV il 13 maggio 1920 e dichiarato patrono della gioventù cattolica. In seguito papa Giovanni XXIII, nel 1959, lo ha nominato, patrono dell’Abbruzzo, dove aveva trascorso gli ultimi due anni della sua vita. La Chiesa invoca la sua protezione anche per gli studenti. E ogni anno, 100 giorni prima dell’esame di stato delle scuole medie superiori, migliaia di studenti abruzzesi si recano al santuario per assistere alla messa e pregare per il buon esito dell’esame. Il culto di S. Gabriele è diffuso anche tra emigranti abruzzesi che ne hanno diffuso il culto anche in America Centrale e Meridionale.

La porta santa. La Porta Santa è la porta di una basilica che viene aperta solo in occasione di un Giubileo. Per tradizione è presente nella Basilica di San Pietro in Vaticano e nelle altre tre Basiliche di Roma: San Giovanni in Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo fuori le mura, ma il Papa può decidere di concedere l’apertura di una Porta Santa a ogni chiesa del mondo. Segno simbolico di Cristo che dice «Io sono la porta» (Gv 10, 7) ed indica il passaggio che ogni cristiano deve fare dal peccato alla grazia. Dai santini alla poesia

La pubblicistica su san Gabriele dell’Addolorata è vastissima e comprende: brevi profili e monografie, fotofilm e libri interpretativi, opuscoli illustrati e agiografie, articoli di giornali e dischi, poesia e teatro, musicassette e videocassette. La figura del giovane santo è stata raccontata da storici, giornalisti, teologi, sociologi, illustratori, musicisti e devoti. Gabriele Di Cesare in un suo libro ha cercato di mettere insieme tutto quanto è stato prodotto in nome del santo, dai ricordini (acquasantiere, ceramiche, statue, medaglie, corone, spille, penne, autoadesivi) agli ex voto, ai santini che sono stati diffusi a migliaia fin dal 1892.

Box 3 Le lettere autografe

Le lettere autografe di san Gabriele che conserviamo sono quarantuno, e sono state scritte dal 1854 al 1861, durante gli anni del Liceo a Spoleto e del noviziato. In esse raccomanda al padre di essere liberale con i servi e sensibile verso i poveri. In esse traspare anche la sua devozione verso la Madonna Addolorata. Trentuno di queste lettere sono custodite nell’archivio del santuario. L’ultima è diretta al fratello Michele. L’antico Santuario

Il santuario di S. Gabriele, ad Isola del Gran Sasso, è tra i più conosciuti in Italia e tra i primi 15 santuari più frequentati al mondo. Vi arrivano ogni anno due milioni di pellegrini per pregare sulla tomba del giovane studente passionista.

L’antico Santuario fu costruito nel 1215 nei pressi di un affresco. Nel 1215 infatti San Francesco d’Assisi, insieme al beato Anastasio, vescovo di Penne, si recò nella zona per pacificare alcune nobili famiglie in dissidio per un confine di proprietà, e vi trovarono una chiesetta campestre dedicata all’Annunziata. Nel 1216, sul confine contestato, iniziarono i lavori per la costruzione di un piccolo convento francescano. Nel corso del XVI secolo i frati Conventuali ristrutturarono sia il convento che la chiesa. Il convento fu abbandonato dai francescani nel 1809, in seguito alla leggi di soppressione emanate da Gioacchino Murat. Fu in seguito restaurato dal vescovo di Penne e donato ai passionisti che vi entrarono nel 1847. Gabriele vi arrivò la sera di domenica 10 luglio 1859 e vi rimase fino alla morte. Nel 1866 il convento fu nuovamente abbandonato. Solo nell’ottobre 1892, durante l’esumazione dei resti mortali del santo, avvennero i primi miracoli sulla sua tomba e due anni dopo, nel 1894, i passionisti poterono tornare nella chiesetta, divenuta meta di pellegrini. Nel 1908, in occasione della beatificazione del santo, l’antica chiesa che misurava circa 12 metri, fu ingrandita con le attuali tre navate. Nel 1920 fu inaugurata la Cappella dedicata al santo e il 1° luglio 1929 la chiesa fu dichiarata “Basilica” da Pio XI. Essa infatti custodisce la Tomba di San Gabriele, sulla quale dal 1892 continuano ad accadere prodigi.

Il nuovo santuario

A causa del continuo aumento del numero dei pellegrini, il 26 febbraio 1970 fu iniziata la costruzione di un nuovo santuario a forma di croce greca, lungo 90 metri e largo 30, realizzato in cemento bianco, vetro e acciaio. La nuova basilica può contenere 10 mila persone, di cui 6 mila nelle navate. E’ uno dei santuari italiani più grandi, dopo quello di Padre Pio a San Giovanni Rotondo e quello della Madonna delle lacrime a Siracusa. Agli angoli delle quattro navate sei scalinate immettono alla cripta del santo che fu benedetta da Papa Giovanni Paolo II, in visita al santuario il 30 giugno 1985. La costruzione del nuovo santuario è durata più di un quarantennio. Il 2 marzo 2014 è stata inaugurata anche la Porta degli emigrati. L’opera in bronzo dorato di Paolo Annibali, ricorda il forte legame che c’è tra San Gabriele e le migliaia di emigranti Abruzzesi che lo venerano come santo protettore. Su tutto sovrastano 14 campane, definite “le più belle del mondo”, fra di esse il campanone del centenario in bronzo di 25 tonnellate, lavorato dagli artigiani dell’officina Marinelli di Agnone.