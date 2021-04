Calvi Risorta. Tentata truffa ai danni di un’anziana di Petrulo

Ha ricevuto una chiamata da una voce simile a quella di suo nipote. Una telefonata frettolosa in cui il nipote diceva alla nonna che di lì a poco sarebbe arrivato un corriere per consegnare delle attrezzature informatiche e bisognava pagare 300 euro. “Nonna scusa sono a scuola non posso stare a telefono”.

La signora insospettita ha telefonato al figlio, padre del nipote, il quale non ha confermato. A questo punto il disegno criminale si è fatto chiaro e la signora ha chiamato i Carabinieri, che in fretta e furia hanno raggiunto la casa della signora per aspettare che i truffatori consegnassero il pacco.

Ma qualcosa deve essere andato storto, i truffatori non si sono presentati e i carabinieri hanno acquisito i dati della telefonata per risalire agli autori.

Solo la reattività della signora di Petrulo ha consentito che non si consumasse l’ennesima truffa ai danni delle persone più anziane.

Talvolta i truffatori acquisiscono le informazioni dai telefonini dei ragazzi. Accade quando scaricano le applicazioni di giochi dentro le quali si nascondono dei programmini che inviano informazioni, quali la rubrica e altro utile per perpetrare queste truffe.