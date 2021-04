“NCO Le radici del male” Presentazione del libro di Catello Maresca

(IlMezzogiorno) NAPOLI L’appuntamento è per sabato 24 aprile, alle ore 10,30 in diretta streaming con l’onorevole Edmondo Cirielli, Luciano Schifone, presidente del Circolo La Contea, Don Aniello Manganiello e Antonio Arzillo che presenteranno, insieme all’autore, il sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Catello Maresca, il libro: “NCO Le radici del male”. Una potente ricostruzione narrativa del fenomeno camorra, dagli anni settanta ai giorni nostri: dall’avvento di Cutolo fino ai casalesi, come solo un magistrato da sempre in prima linea nella battaglia contro camorra e criminalità organizzata avrebbe potuto rivisitare e ricostruire in maniera puntuale e precisa. Il dibattito sarà moderato dal giornalista de “Il Mattino”, Valentino Di Giacomo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su facebook da “ilSud24.it”, “Centro Studi la Contea” e sul profilo facebook di Luciano Schifone.